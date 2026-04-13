بعد التوجيه الرئاسي.. هيئة الاستعلامات: قانون الأسرة الجديد يوازن بين العدالة وحماية الأسرة المصرية

كتب : أحمد العش

07:27 م 13/04/2026

تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية (الأسرة المسلمة – الأسرة المسيحية – صندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، في إطار تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالأسرة وتعزيز استقرارها.

"القومي للمرأة": المرأة المصرية مطمئنة على مكتسباتها

وجّه المجلس القومي للمرأة، في هذا السياق، الشكر إلى رئيس الجمهورية، إذ أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تحقق العدالة وتصون حقوق جميع أفراد الأسرة.

وشددت رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفقًا لبيان هيئة الاستعلامات، على أن المرأة المصرية يمكنها الاطمئنان الكامل إلى حقوقها ومكتسباتها التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي جاءت بدعم وإرادة سياسية واضحة من الرئيس السيسي، مؤكدة أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها، بل سيتم تعزيزها وترسيخها عبر التشريعات الجديدة.

وأوضحت "عمار" أن المرأة المصرية تثق ثقة كاملة في وعد الرئيس السيسي، الذي كرره أكثر من مرة، بأنه لن يوقّع على أي قانون لا ينصف المرأة المصرية، معتبرة ذلك ضمانة حقيقية لأن تكون التشريعات المرتقبة منصفة للمرأة، وحامية لحقوقها، ومعززة لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.

توازن وعدالة في قانون الأسرة المرتقب

أضافت أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل سيحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، مع إيلاء المصلحة الفضلى للطفل أولوية أساسية في أي تشريع.
وأكدت أمل عمار، أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات، بما يضمن خروج قانون يعبر عن احتياجات المجتمع المصري، ويكفل الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.
واختتمت رئيسة المجلس، بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تمضي بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، وتُوفر فيه بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.

برلماني عن توجيهات الرئيس بتقديم مشروعات قوانين الأسرة: "خارطة طريق لإنهاء المعاناة"

قيمة النفقة.. برلماني يطالب بالاستعانة برجال الدين خلال إعداد قانون الأحوال الشخصية

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
أبراج تتحسن أحوالها المالية وتتخلص من ديونها في أبريل
من الغذاء للطيران.. كيف يؤثر حصار مضيق هرمز على العالم؟
خلال احتفالات شم النسيم.. مصرع فتاتين غرقًا داخل حوض مزرعة بالشرقية
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا تضمن؟

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو