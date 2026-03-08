أصدرت شركة مصر للطيران بيانًا إعلاميًا في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدني المعنية بدول الخليج العربي.

وأعلنت الشركة، بدء التشغيل التدريجي لبعض رحلاتها الجوية إلى الشارقة بمعدل رحلة واحدة يوميًا، ورحلتين يوميًا إلى دبي اعتبارًا من الإثنين 9 مارس، بالإضافة إلى تسيير رحلة يوميًا إلى أبو ظبي وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 وفقًا للتنسيق مع سلطات مطار أبو ظبي.

وفي حال وجود أية استفسارات يرجى من عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.

اقرأ أيضًا:

تعديل المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات بعزبة الصفيح وسيدي فرج



