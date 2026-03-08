نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، حلقة جديدة ضمن حلقات سلسلة "إشراقة أمل" خلال شهر رمضان الكريم، والتي تسلط الضوء يوميًّا على قصة جديدة لأحد منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان".

وتعكس حلقة اليوم تجربة إنسانية ملهمة لأحد منتفعي المنظومة داخل مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، تجسد أثر التطوير الشامل الذي شهدته الخدمات الصحية داخل منشآت الهيئة، والالتزام بتقديم رعاية طبية متكاملة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.

وتناولت الحلقة قصة علاج أحد المنتفعين، بعدما أظهرت الفحوصات والمناظير الطبية وجود كتلة في القولون الأيمن، وتبين بعد إجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة أنها كتلة غير حميدة تستلزم التدخل الجراحي لاستئصالها.

وكشفت الفحوصات الطبية، خلال مرحلة التحضير للعملية، إصابة المريض بتمدد في الشريان الأورطي، وهو ما استدعى تقييمًا دقيقًا للحالة الصحية واتخاذ القرار الطبي الأنسب؛ لضمان سلامة المريض وتقليل المخاطر المحتملة أثناء التدخل الجراحي.

وتم تشكيل لجنة طبية متعددة التخصصات، على الفور، ضمت أطباء التخدير وجراحة الأوعية الدموية والقلب، إلى جانب استشاريي الجراحة العامة؛ حيث تمت دراسة الحالة بشكل دقيق، وانتهت اللجنة إلى أن التدخل الجراحي المفتوح يمثل الخيار الأكثر أمانًا وسرعة في هذه الحالة مقارنةً بالجراحة بالمنظار، مراعاةً للحالة الصحية للمريض ووجود تمدد بالشريان الأورطي.

وتم اتخاذ القرار بإجراء استئصال جذري للقولون من خلال الجراحة؛ حيث أُجريت العملية بنجاح داخل مستشفى فايد التخصصي في وقت قياسي، وتم استئصال الورم بالكامل، مع استقرار الحالة الصحية للمريض وخضوعه حاليًّا للمتابعة الطبية.

وأعرب المريض عن رضاه الكبير عن مستوى الرعاية الطبية والخدمات المقدمة داخل المستشفى، مؤكدًا أن ما رآه من اهتمام طبي وتكامل في تقديم الخدمة يعكس التطور الكبير الذي شهدته المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه القصص الواقعية تمثل شهادة حية على نجاح المنشآت الصحية التابعة للهيئة في علاج المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير خدمات صحية متكاملة وآمنة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف السبكي أن سلسلة "إشراقة أمل" لا تقتصر على توثيق قصص نجاح فردية؛ بل تمثل رسالة يومية تعكس جهود الفرق الطبية داخل منشآت الهيئة، والتزامها المستمر بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

وتابع السبكي بأن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تسليط الضوء على قصص النجاح داخل منشآتها الصحية، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية، ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل.