استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير ريتشارد موتايوبا ماكانزو، سفير جمهورية تنزانيا المتحدة بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل.

حضر اللقاء السفير أحمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة النقل، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير، تطلع الدولة المصرية إلى دفع آفاق التعاون المشترك مع جمهورية تنزانيا المتحدة في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين كدولتين إفريقيتين شقيقتين وصديقتين، وبما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من الشراكة والتكامل.

وأكد وزير النقل، أن التعاون المقترح بين الجانبين يقوم على مبدأ التكامل وليس المنافسة، في قطاع النقل، موضحًا أن مذكرة التفاهم المقترح توقيعها خلال الفترة القادمة بين الجانبين تشتمل على 4 نقاط مهمة للتعاون المشترك وتتمثل في إنشاء وتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء دار السلام من خلال تحالف مصر تنزاني دولي.

ربط ملاحي بين مصر وتنزانيا

يُعد الميناء من أهم الموانئ في دولة تنزانيا ويخدم حوالي 90% من السوق المحلي داخل البلاد، كما يرتبط بعدد 6 دول غير ساحلية مثل (مالاوي - زامبيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بوروندي - رواندا - أوغندا)، ويمثل الميناء البوابة الرئيسية لهذه الدول، بالإضافة إلى تسيير خط ملاحي بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر (السخنة - سفاجا)، وميناء دار السلام.

بالإضافة إلى تبادل إنشاء منطقة لوجستية لمصر في تنزانيا وأخرى لتنزانيا في مصر على غرار التجربة الناجحة مع جمهورية رواندا بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الثنائية، وتسهيل إقامة مشروعات صناعية مشتركة، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير فرص عمل للشباب في كل من مصر وتنزانيا، واستخدام شبكة القطار السريع في تنزانيا لنقل البضائع المختلفة من ميناء دار السلام إلى حدود تنزانيا ثم إلى الدول المجاورة والعكس.

وفي سياق متصل، أشار الوزير، إلى أن مصر تمتلك شركات متخصصة رائدة وذات خبرة واسعة في مجال البنية التحتية، حيث ساهمت في تنفيذ العاصمة الجديدة والنهضة العمرانية الحديثة، بما في ذلك مشروعات الطرق والكباري والمطارات والأنفاق والسدود وغيرها من المشروعات العملاقة داخل مصر وخارجها، موضحًا أن هذه الشركات على مستعدة للمشاركة في تنفيذ المشروعات بتنزانيا بأعلى مقاييس الجودة وفي أسرع وقت وبالأسعار المناسبة خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

سفير تنزانيا يشيد بالتجربة المصرية

من جانبه، أعرب سفير تنزانيا بالقاهرة، عن تقديره العميق للدور المصري ومساهمتها في دعم التعاون الثنائي، مشيدًا بالخبرات المصرية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، والبنية التحتية، مؤكدًا أن مناقشات اليوم تمثل خطوة مهمة للانطلاق لتحقيق تعاون كبير بين البلدين الصديقين والشقيقين في قطاع النقل بما يتواكب مع قوة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مهمة بين وزيري النقل في البلدين واللجان الفنية المشتركة لإطلاق وتفعيل المشروعات التي ستشملها مذكرة التفاهم المشتركة المخطط توقيعها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

