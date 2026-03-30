أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء في مصر يُعد من الأسواق القوية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن نسبة توطين صناعة الأدوية تتجاوز 91%، حيث يتم تصنيع غالبية المستحضرات داخل المصانع المحلية بدعم من بنية تحتية قوية للصناعة الدوائية.

وقال د. ياسين رجائي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن الاستيراد يتركز بشكل أساسي على المواد الخام المستخدمة في التصنيع، وأن الخطط الاستيرادية يتم إعدادها وإصدارها خلال الربع الأخير من العام، مما يضمن توافر الخامات اللازمة، وقد بدأت الشركات بالفعل في استيراد احتياجاتها منذ بداية العام الجاري مع متابعة دورية للمخزون.

انتظام معدلات التصنيع والتوزيع

وأوضح أن المخزون الحالي من المواد الخام والمستحضرات الدوائية مطمئن، مؤكدًا انتظام معدلات التصنيع والتوزيع، وتوافر الأدوية الأساسية بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة، ومشددًا على عدم وجود داعٍ لتخزين الأدوية أو زيادة الشراء عن المعدلات الطبيعية.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع بشكل دوري ومستمر عمليات التصنيع والاستيراد مع كل المصانع والشركات، لافتًا إلى أن التأثير الناتج عن التحديات في سلاسل الإمداد محدود حتى الآن، وأن الدولة حريصة على ضمان توافر كل المستحضرات المهمة.

توافر الأدوية في المجموعات العلاجية الرئيسية

وشدد د. ياسين رجائي على أن اجتماع رئيس الوزراء أمس أكد توافر الأدوية في المجموعات العلاجية الرئيسية مثل أدوية الجهاز التنفسي والهضمي والحساسية والسكر والضغط والمسكنات والمضادات الحيوية، مؤكدًا أن الوضع مستقر ولا يوجد نقص في أي منها.

وطمأن رجائي المواطنين بأن الاستهلاك يجب أن يظل في المعدلات الطبيعية الشهرية، وأن الهيئة تتابع كل التطورات لضمان استمرار توافر الدواء بكل أشكاله وجودته.