جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيراتها للمواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد والابتعاد عن مهمات الكهرباء المنتشرة في الشوارع، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على عدد من المحافظات.

وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، على عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأكشاك الكهربائية أو الكابلات، خاصة في ظل تجمعات المياه، يمثل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين وقد يؤدي إلى التعرض للصعق الكهربائي.

وأوضحت الشركة في توضيح لها، أن مياه الأمطار قد تتحول إلى موصل للتيار الكهربائي، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث خطيرة، داعيًا المواطنين إلى الابتعاد التام عن أي مهمات كهربائية في الطرق العامة وعدم محاولة التعامل معها بشكل فردي.

ونوهت الي ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أسلاك مكشوفة أو أعمدة إنارة مائلة من خلال الخط الساخن (121)، لسرعة تدخل فرق الطوارئ والدعم الفني المنتشرة بجميع المحافظات.

كما نصحت المواطنين بعدم ملامسة الأجهزة الكهربائية أو مقابس الكهرباء داخل المنازل أثناء البلل، مع أهمية توعية الأطفال بخطورة الاقتراب من مصادر الكهرباء خلال سقوط الأمطار.

وفي السياق ذاته، رفعت شركات توزيع الكهرباء درجة الاستعداد القصوى، مع الدفع بفرق الصيانة والطوارئ لمتابعة الشبكة والتعامل الفوري مع أي أعطال أو بلاغات، لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتأمين سلامة المواطنين.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار حرص وزارة الكهرباء على الحد من الحوادث الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، والحفاظ على أرواح المواطنين في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية