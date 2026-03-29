شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، لقاء الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من ضباط وضباط الصف من مقاتلي الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهمة

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من ضباط وضباط الصف من مقاتلي الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

الكهرباء: ضوابط صارمة لترشيد استخدام المركبات وخفض الإنفاق 30%

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل في القطاعات التابعة وتقييم الأداء.

جاء ذلك بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، لمتابعة ومراجعة خطة التشغيل، ومناقشة المستجدات والتطورات والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.

تفاصيل تنفيذ شقق ديارنا في العاشر من رمضان ومواصفات الوحدات -(صور)

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان تفاصيل تنفيذ شقق مشروع ديارنا للإسكان المتوسط ومعدل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

ووفقا لجهاز المدينة يتم تنفيذ مشروع ديارنا للإسكان المتوسط بالمجاورة ٥٢ بحي الياسمين بمدينة العاشر من رمضان، حيث يقام المشروع وفق نموذج عمراني متكامل بنظام الكومباوند السكني، ويضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين ١١٠ و١٣١ مترًا مربعًا.

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟

ارتباك ساد المشهد المدرسي صباح اليوم على مستوى محافظات القاهرة الكبرى وتشمل (القاهرة - الجيزة - القليوبية) وذلك بسبب تأخر إصدار قرارات تعطيل الدراسة نتيجة الطقس السيئ، ما بين الساعة 7:06 و8:10 صباح اليوم.

كان المشهد في محافظة القاهرة هو الأكثر ارتباكًا وذلك بسبب التأخر الكبير في إصدار قرار تعطيل الدراسة، فقد نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة عبر حسابها على فيسبوك، في تمام الساعة 8:10 صباحًا.

استدعاء رئيس الوزراء.. هجوم برلماني على وزارة البترول بسبب أسطوانات البوتاجاز

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "سي أي أس جاز أس إيه"، وشركة "أتن بتروليوم ليمتد"، وشركة "تييرا بتروليوم إل تي دي"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، انتقادات لوزارة البترول بسبب عدد من الملفات المتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي للقرب.

رئيس "نقل النواب" يدعو للتكاتف ويحذر من انتشار الفتن عبر السوشيال

بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الاتفاقيات بشأن استكمال تطوير مترو الأنفاق.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أن الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة تتطلب التكاتف، قائلاً،: "مصر دولة محورية عبر التاريخ، وما تواجهه المنطقة من تحديات وأحداث يتطلب التكاتف على كافة المستويات".

رئيس الوزراء يتابع تطوير القطاع الصحي والتأمين الشامل واستثمارات جديدة بموازنة 2026/2027

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من ملفات العمل، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارة.

