أشاد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها تعكس قوة وثبات الدور المصري في دعم الأشقاء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال حسان في بيان له إن التحرك المصري السريع بقيادة الرئيس السيسي يجسد حرص الدولة المصرية على مساندة دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، ويؤكد أن أمن الخليج العربي يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على التضامن العربي ووحدة المصير.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف أن اللقاءات التي عقدها الرئيس مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك مع الأمير محمد بن سلمان، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكل من البحرين والسعودية، وتؤكد أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة حاليًا.

وأكد حسان أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورًا محوريًا في خفض التوترات الإقليمية ودعم مسارات الحوار، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تحمل رسائل واضحة بأن مصر تقف بقوة إلى جانب أشقائها، وتسعى دائمًا إلى ترسيخ مفهوم الأمن العربي الجماعي والحفاظ على استقرار الدول العربية.

مؤكداً على أن هذه الجولة الأخوية تعزز من وحدة الصف العربي، وتؤكد مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، مشددًا على دعم مجلس النواب الكامل للجهود التي تبذلها القيادة السياسية في حماية الأمن القومي العربي.

