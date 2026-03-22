إعلان

لماذا يرتبط عيد الفطر بالرنجة والكحك عند المصريين؟ عضو هيئة خبراء التراث العرب تجيب

كتب : أحمد العش

03:00 ص 22/03/2026

الفسيخ والرنجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث العرب، إن الاحتفالات في مصر مرتبطة دائمًا بأطعمة معينة تميز كل عيد، مثل: الرنجة والفسيخ والكحك والبسكويت والكشري والترمس والحلبة، موضحة أن هذه العادات جزء من التراث المصري المتوارث عبر الأجيال.

أصل الرنجة والفسيخ في التراث المصري القديم

وأوضحت "سليمان" خلال لقاء لها مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين القدماء كان لديهم فصول سنوية تعتمد على حركة نهر النيل، إذ جاء فصل الفيضان "الأخط"، الذي كان يفيض فيه النيل بالكثير من الأسماك القادمة من الجنوب، ولعدم وجود تقنيات تخزين حديثة اعتمدوا على تمليح وتجفيف الأسماك، مثل: السمك البوري والفسيخ، للاحتفاظ بها لفترات طويلة واستهلاكها خلال الاحتفالات الموسمية، خاصة أعياد الشمو المرتبطة بالحصاد ونضج الزرع.

وأشارت عضو هيئة خبراء التراث العرب، إلى أن تسمية شم النسيم مشتقة من "شمو"، أي التحريق أو نضج الزرع، وأن المصريين القدماء كانوا يحتفلون خلال هذا الفصل بأطعمة مثل: البصل الأخضر والرنجة والحمص الأخضر، إذ كانت هذه المأكولات مرتبطة بالطقوس الدينية والرموز التراثية، مثل البصل الذي يرمز للسكر والإله حورس.

تطور الفسيخ والرنجة عبر الزمن في مصر

وأكدت أن الرنجة لم تكن موجودة في مصر القديمة لكنها أُدخلت لاحقًا من الخارج، بينما اعتمد المصري القديم على السمك النيلي المحلي مثل: السردين والبوري والبلطي، مستخدمًا طرق التمليح والتكفيف والتجفيف لحفظه للاستهلاك خلال أعياد الفطر والربيع، ومع مرور الوقت دخلت تحسينات وتقنيات جديدة في حفظ الأسماك.

ولفتت "سليمان" إلى أن الكحك والبسكويت ارتبطا بعيد الفطر باعتباره نهاية شهر رمضان، وأن المأكولات الرمضانية والمصرية التقليدية تحمل رموزًا اجتماعية ودينية، وقد تطورت لتصبح جزءًا من الطقوس الاحتفالية لكل أسرة مصرية.
واختتمت الدكتورة فاتن صلاح سليمان، بالإشارة إلى أن كل عيد في مصر له مأكولات مميزة تختلف باختلاف الموسم والطقوس، وأن الحفاظ على هذه العادات الغذائية يعكس ارتباط المصريين بتراثهم وثقافتهم منذ آلاف السنين.



الفسيخ والرنجة شم النسيم فاتن صلاح عيد الفطر عادات المصريين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

10 صور ومعلومات.. من هو عريس ملك زاهر؟
زووم

10 صور ومعلومات.. من هو عريس ملك زاهر؟
خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
زووم

خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
أثناء تأدية واجب روتيني.. سقوط مروحية قطرية في المياه الإقليمية وجارٍ البحث
شئون عربية و دولية

أثناء تأدية واجب روتيني.. سقوط مروحية قطرية في المياه الإقليمية وجارٍ البحث
أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"
زووم

أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"

الأرصاد تحذر من طقس ثالث يوم عيد الفطر 2026
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس ثالث يوم عيد الفطر 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان