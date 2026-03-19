عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة "يوتوبيـا فارماسيتيكالز"، برئاسة الدكتور السعيد كامل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع شركات الأدوية العاملة بالسوق المصري، ودعم جهود تطوير وتنمية الصناعة الدوائية الوطنية.

خلال الاجتماع، تم استعراض أنشطة شركة "يوتوبيـا فارماسيتيكالز" وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، حيث أكدت الشركة حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الدواء، وسعيها المستمر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصنيعية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يدعم منظومة الدواء في مصر.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الفنية والتنظيمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها إجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى بحث سبل تسريع الإجراءات التنظيمية، مع الحفاظ على الالتزام الكامل بكافة معايير الجودة والفاعلية والأمان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات دعم الابتكار في صناعة الدواء، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، فضلاً عن دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الدوائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة الدواء المصرية التزامها بتطبيق أعلى المعايير الرقابية المعتمدة دولياً، بما يضمن سلامة وجودة وفاعلية المستحضرات الدوائية المتداولة، مشددةً على أهمية التزام الشركات بكافة الاشتراطات الفنية والتنظيمية، باعتبار ذلك حجر الأساس في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الدوائية.

كما أكد الدكتور علي الغمراوي حرص الهيئة على تعزيز التواصل المستمر مع شركاء الصناعة، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها في إطار من الشفافية والالتزام بالقواعد المنظمة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومتها التنظيمية والرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في دعم تنافسية قطاع الدواء المصري وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة "يوتوبيـا فارماسيتيكالز" عن تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الصناعة، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون المثمر مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الأهداف المشتركة.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحقيق التكامل مع شركاء الصناعة، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار، بما يسهم في ضمان توافر المستحضرات الدوائية بجودة عالية تلبي احتياجات السوق المصري، إلى جانب دعم خطط التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

