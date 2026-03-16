عقد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لقاء موسعًا مع رابطة النقاد الرياضيين؛ لبحث المشكلات التي تواجه الأندية الشعبية، والعمل على الوصول إلى حلول عملية لإنقاذها من الاندثار .

جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي رابطة النقاد الرياضيين، يتقدمهم رئيس الرابطة الكاتب الصحفي حسن خلف الله، ومحمد يحيى وكيل نقابة الصحفيين، وكمال عامر، ومحمد أبو الخير، وإيهاب الخطيب، وطارق رمضان، إلى جانب مشاركة نقيب الإعلاميين طارق سعدة.

واتفق الحضور على أن الأندية الشعبية تواجه ورطة كبيرة بسبب قلة الموارد المالية؛ مما جعل أندية جماهيرية كبيرة من مختلف المحافظات تغيب عن بطولة الدوري، فضلًا عن تهديد أندية صاحبة تاريخ كبير؛ مثل فريق النادي الإسماعيلي الذي يصارع الهبوط خلال الموسم الجاري .

وأكد النائب محمد مجاهد أن الأندية الشعبية تعبر عن هوية الدولة المصرية، وإذا لم يتم الحفاظ على ما تبقى منها، ستواجه الكرة المصرية مشكلات كبيرة؛ خصوصًا أن التراجع الكبير في مستوى اللاعبين المصريين مؤخرًا، بسبب ابتعاد الأندية الشعبية عن الدوري المصري، قائلًا: الأندية الشعبية لو انتهت ستفقد كرة القدم المصرية هويتها .

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أنه على الرغم من وجود عدة محاولات لإنقاذ الأندية الشعبية من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الشباب، والتي تقدمت بتعديلات على قانون الرياضة لتطبيق الاستثمار الرياضي؛ فإن تلك المحاولات لم تحقق المرجو منها، خصوصًا أنها وضعت مواد تنص على تأسيس شركات تابعة للأندية الرياضة؛ ولكنها لم تنظم عملها وتجاهلت وضع حوافز لتشجيع المستثمرين للاستثمار في تلك الشركات .

وأكد رئيس لجنة الشباب ضرورة وجود حوافز حقيقية في قانون الرياضة تساعد في جذب المستثمرين، لاستثمار أموالهم في الأندية الشعبية لإنقاذها من المشكلات والأعباء المالية الكبيرة التي تواجهها، لافتًا إلى أن تلك الحوافز تتمثل في منح تسهيلات في تراخيص الاستثمار، وضمانات حقيقية بوجود حوافز مثل الإعفاء من الضرائب لمدة معينة، وغيرها من الحوافز التي تسهم في جذب المستثمرين .

وشدد رئيس لجنة الشباب على أن الرياضة المصرية في حاجة ملحة للخروج من عباءة الدولة، حتى تنهض الكرة المصرية مثلما حدث في العديد من الدول التي اكتسبت شهرتها العالمية من كرة القدم .

واتفق الحضور على استمرار الجلسات النقاشية؛ من أجل الوصول إلى حلول تساعد على انتشال الأندية الشعبية، من عثراتها المالية، والعمل على استعادة بريقها مرة أخرى، وهو ما رحب به رئيس لجنة الشباب، الذي وجه الشكر إلى رابطة النقاد الرياضيين على حرصهم الكبير على تقديم مقترحاتهم وأفكارهم بشأن تلك الإشكالية التي تبحث عن حلول عملية منذ فترة ليست قصيرة.