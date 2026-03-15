إعلان

بحضور الرئيس السيسي.. الأوقاف تحتفل بليلة القدر وختام "دولة التلاوة" غدًا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:53 م 15/03/2026 تعديل في 04:07 م

دولة التلاوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحتفل وزارة الأوقاف، في العاشرة من صباح غد الإثنين، الـ ٢٦ من رمضان لعام ١٤٤٧ هجرية، بليلة القدر، من مركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، والعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية، كلمة للأمة، تسبقها كلمتين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف بدار مصر للقرآن الكريم، بالعاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في برنامج دولة التلاوة وتكريمهم في الحلقة الختامية التي تعقد على هامش احتفالية ليلة القدر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
رمضان ستايل

جنة الصائم

أخبار البنوك

دراما و تليفزيون

دراما و تليفزيون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

