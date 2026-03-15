تحتفل وزارة الأوقاف، في العاشرة من صباح غد الإثنين، الـ ٢٦ من رمضان لعام ١٤٤٧ هجرية، بليلة القدر، من مركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، والعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية، كلمة للأمة، تسبقها كلمتين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف بدار مصر للقرآن الكريم، بالعاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في برنامج دولة التلاوة وتكريمهم في الحلقة الختامية التي تعقد على هامش احتفالية ليلة القدر.