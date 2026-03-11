قالت الدكتورة هبة عزت أبوزيد باحث بقسم طب وتشخيص أمراض الجنين بالمركز القومي للبحوث، إن الحمل مرحلة حساسة تتطلب اهتمامًا بالغًا بالغذاء والصحة العامة.

وأضافت خلال نشرة علمية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، أنه يمكن لبعض الحوامل الصيام في رمضان إذا كانت حالتهن الصحية مستقرة، مع ضرورة مراعاة احتياجاتهن الغذائية.

وتابعت: إلا أن الصيام قد يؤدي أحيانًا إلى الجفاف، انخفاض مستوى السكر، والإرهاق، وهو ما قد يؤثر على صحة الأم والجنين.

وأضافت: لذلك يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل الصيام، والالتزام بتغذية متوازنة، شرب كميات كافية من السوائل، والتوقف عن الصيام عند ظهور أي أعراض غير طبيعية.

