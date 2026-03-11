إعلان

أعراض تظهر على الحوامل تتطلب الذهاب للطبيب فورًا.. توضحها أستاذ بالقومي للبحوث

كتب : عمر صبري

07:00 ص 11/03/2026

أعراض تظهر على الحوامل تتطلب الذهاب للطبيب فورًا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة هبة عزت أبوزيد باحث بقسم طب وتشخيص أمراض الجنين بالمركز القومي للبحوث، إن الحمل مرحلة حساسة تتطلب اهتمامًا بالغًا بالغذاء والصحة العامة.

وأضافت خلال نشرة علمية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، أنه يمكن لبعض الحوامل الصيام في رمضان إذا كانت حالتهن الصحية مستقرة، مع ضرورة مراعاة احتياجاتهن الغذائية.

وتابعت: إلا أن الصيام قد يؤدي أحيانًا إلى الجفاف، انخفاض مستوى السكر، والإرهاق، وهو ما قد يؤثر على صحة الأم والجنين.

وأضافت: لذلك يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل الصيام، والالتزام بتغذية متوازنة، شرب كميات كافية من السوائل، والتوقف عن الصيام عند ظهور أي أعراض غير طبيعية.

اقرأ أيضاً:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة

لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجفاف الحامل الصيام الأم الجنين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جزيئات البلاستيك الدقيقة.. عامل خطر محتمل لمرض باركنسون
نصائح طبية

جزيئات البلاستيك الدقيقة.. عامل خطر محتمل لمرض باركنسون
"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
رمضان ستايل

القهوة أم مشروبات الطاقة.. أيهما يمنحك نشاطا أطول وأكثر صحة؟
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم 21 رمضان 2026
أخبار مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم 21 رمضان 2026
استهداف شقة بمبنى سكني بمنطقة عائشة بكار في بيروت
شئون عربية و دولية

استهداف شقة بمبنى سكني بمنطقة عائشة بكار في بيروت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد