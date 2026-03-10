شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل لسيادة لبنان واستقراره، وترؤسه اجتماعين لمتابعة تطوير قطاع الطيران والمطارات، وخطة الحكومة للتعامل مع أزمة الحرب الجارية، وسعر سعر رغيف الخبز بعد ارتفاع الوقود.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة لبنان واستقراره

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

السيسي يترأس اجتماعين لمتابعة تطوير قطاع الطيران والمطارات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني.

الحد الأدنى للأجور وتكافل وكرامة.. خطة أزمة حكومية للتعامل مع الحرب الجارية

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، متابعة الحكومة للموقف بصورة مستمرة في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.

التموين تحسم سعر رغيف الخبز بعد ارتفاع الوقود

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، وذلك في ضوء تحريك أسعار البنزين والسولار.

مدبولي يوضح آخر زيادة للوقود وتأثير أسعار النفط على الموازنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن آخر زيادة سعرية للوقود كانت خلال أكتوبر الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

نقابة الأطباء تشطب ضياء العوضي وتُسقط عضويته

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، صدور قرار الهيئة التأديبية الابتدائية بالنقابة في الدعوى التأديبية المقامة ضد الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، بإسقاط عضويته وشطبه من سجلات النقابة.

وزير الخارجية: تحرك مكثف للحصول على تمويل ميسر لدعم الموازنة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر تتحرك على مدار الساعة مع الشركاء الدوليين والدول الشقيقة، بالإضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع حرارة ملحوظ.. وأمطار على هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء، بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون الارتفاع ملحوظًا في محافظات الصعيد.

