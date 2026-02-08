أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء اتخذت إجراءات حاسمة ضد الدكتور ضياء العوضي بعد ثبوت نشره معلومات طبية خاطئة ومضرة، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق أكدت أن كلامه يتعارض مع الحقائق العلمية الثابتة، وأنه يُشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى.

وقال عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "كلامه غلط ومضر للمرضى"، مؤكدًا أن الطبيب نصح أطفال السكر بعدم أخذ الإنسولين، ومريضة زراعة كلى بترك أدوية المناعة، ومرضى السرطان بترك العلاج الكيماوي، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا للحياة.

وأضاف نقيب الأطباء أن لائحة آداب المهنة المُجددة في 2005 تمنع نشر معلومات غير مثبتة علميًا، موضحًا أن القانون لم يتوقع وجود من ينشر معلومات عكس ما ثبت علميًا، وأن هذا الفراغ التشريعي دفع النقابة لاتخاذ خطوات إضافية.

وتابع أن النقابة أحالت الطبيب إلى الهيئة التأديبية التي قد تصل عقوبتها إلى الشطب الكامل، لكن هذا لا يمنعه من الاستمرار في نشر محتواه على السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مُطالب بتنظيم المحتوى، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإغلاق الصفحة التي لديها أكثر من مليون ونصف متابع.

وأشار عبد الحي إلى أن هناك حالات سابقة مشابهة تم التعامل معها، لكن بعضهم استمر في نشر المحتوى، مؤكدًا أن النقابة مصرة على إحالة الواقعة للنيابة العامة لأنها تهدد حياة البشر وليست مجرد رأي شخصي، وأن هناك تقارير علمية من الجمعيات المتخصصة تثبت خطورة هذه الادعاءات.

وشدد نقيب الأطباء على أن الدجل الطبي أصبح ظاهرة خطيرة، خاصة مع انتشار البودكاست والسوشيال ميديا، مؤكدًا أن الطبيب المقصود يمتلك قدرة تواصلية عالية تجعل كلامه مقنعًا رغم خطورته.