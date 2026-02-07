كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، عن وجود "احتكار خفي" يتحكم في أسعار الدواجن في مصر، مؤكدًا أن مجموعة لا تتجاوز 30 وسيطًا (سمسارة) هم من يحددون الأسعار بشكل غير قانوني، رغم الوصول للاكتفاء الذاتي وتخطي الإنتاج المحلي إلى 125% مع انخفاض تكاليف المدخلات.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار"، أنه لا مبرر لارتفاع الأسعار الحالي، موضحًا أن السعر العادل في المزرعة يجب ألا يتجاوز 95 جنيها للكيلو.

وتابع رئيس شعبة الدواجن أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يتمثل في هيمنة منظومة "البيع الحي" غير المنظم، مشيرًا إلى أن محلات بيع الطيور الحية على مستوى الجمهورية تعمل بلا تراخيص منذ عام 2009، وتستغل المناسبات وخاصة شهر رمضان لرفع الأسعار بشكل جنوني.

وأكد رئيس الشعبة أنه طالب وزارة الزراعة بحلين جذريين، مشيرًا أولاً إلى ضرورة تشغيل "بورصة الدواجن" التابعة للوزارة لضمان الشفافية وتحديد السعر حسب العرض والطلب الحقيقي، وثانيًا بدء التحول التدريجي من "البيع الحي" إلى "البيع المبرد والمجمد" المنظم.

وأكد أن جهاز حماية المنافسة يتابع مخالفات تلك المجموعات، وأن بعضها موجود قيد التحقيق والمحاكمة، داعيًا إلى تسريع الإجراءات وفرض الرقابة لوقف استغلال المواطن، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للدواجن كعنصر رئيسي للأمن الغذائي.