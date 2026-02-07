شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "ميثاق الشركات الناشئة"، الذي يُعد نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في توجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة.:

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

محافظ القاهرة يكشف حقيقة إزالة سوق الحمام بالسيدة عائشة

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه لن يتم إزالة سوق الحمام بمنطقة السيدة عائشة باعتباره أحد الأسواق التاريخية بالمنطقة، وأن ما يتم بالسوق هو أعمال رفع كفاءة وتنظيم للمنطقة في إطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

بيان مهم بشأن عدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

أوضحت وزارة العمل، أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وفي إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع، وبما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.

الأول من نوعه.. مصر تُطلق أول ميثاق للشركات الناشئة بحضور "مدبولي"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة"، الذي يُعد نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في توجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة.

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد على مختلف مناطق وأنحاء الجمهورية.

التضامن: صرف المساعدات اللازمة لأسر ضحايا حادث دير أبو فانا بالمنيا

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بصرف المساعدات اللازمة لأسر ضحايا حادث انهيار السور الداخلي بأحد مباني دير "أبو فانا" الأثري بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

"تنمية البحيرات": إنتاج 33 طنًا من مزرعة المنزلة السمكية

يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تنفيذ أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، وبما يسهم في زيادة المعروض من الأسماك ودعم منظومة الأمن الغذائي.

فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم للسكني

يتساءل جميع مستأجري وحدات الإيجار القديم السكنية في مختلف محافظات الجمهورية عن القيمة الإيجارية التي يتوجب عليهم سدادها للملاك وذلك بعد انتهاء عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم وإعلان التقسيمات المختلفة.

