انتقد الإعلامي تامر أمين، الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن، مؤكدًا أن السكوت على هذه الزيادات "عار ومشاركة في الجريمة"، مشددًا على أن الدواجن تحولت إلى سلعة استراتيجية حيوية لا تقل أهمية عن الخبز، كونها المصدر الوحيد للبروتين لملايين الأسر في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الجنوني.

وأضاف أمين خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن اللحوم أصبحت منذ سنوات طويلة من "المحرمات" على شرائح واسعة من الشعب، قائلًا: "فالبديل الاستراتيجي، الشيء الوحيد اللي بيدخل بروتين للأسر المصرية، هو الفراخ. وإذا تحولت الفراخ كمان إلى محرمات عند بعض الأسر، فهذا ما لا يمكن السكوت عنه".

وتابع مؤكدًا أن لا مبرر لهذا الارتفاع إلا وجود "مجموعات مصالح" تحتكر السوق، مشيرًا إلى رفضه لأي تصالح معها، قائلًا: "مش هنتصالح مع مجموعات المصالح.. نكشفهم ونحاربهم ونهدم كيانهم".

وأوضح أن مصلحة 40 أو 50 تاجرًا لا يمكن أن تعلو على مصلحة 100 مليون مصري، مؤكدًا أن السماح لهم بالكسب على حساب بروتين الأسر المصرية أمر غير مقبول.

ودعا تامر أمين للتدخل بشكل حاسم، مشيرًا إلى ضرورة قطع رقبة اقتصاد "السبهللة"، مطالبًا الدولة بـ "التدخل العنيف" لمواجهة ما وصفه بالجشع والاستغلال، لحماية المواطن البسيط من استغلال المحتكرين.