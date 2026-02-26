أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لا تفكر في تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، مشددًا على عدم وجود أي خطط لانقطاع التيار الكهربائي خلال صيف 2026، في ظل استعدادات مبكرة وتأمين احتياجات الشبكة من الوقود والطاقة.

أوضح الوزير خلال مؤتمر الصحفي بمقر الوزارة، أن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف عداد، في إطار جهود تقنين الأوضاع وتحسين كفاءة التحصيل.

وأشار إلى نجاح الوزارة في خفض معدلات استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 3% و5% خلال فصل الشتاء، على أن ترتفع نسبة الخفض لتصل إلى نحو 7% خلال الصيف، نتيجة إجراءات ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.

وكشف عصمت أن قطاع الكهرباء يتحمل أعباء مالية تقدر بنحو 70 مليار جنيه نتيجة تثبيت أسعار بيع الكهرباء للمشتركين، في مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم التزام وزارة المالية بسداد فروق التكلفة على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف أنه تم التواصل والتفاوض مع وزارة المالية لإعادة احتساب الفرق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وسعر البيع، والعمل على سداد المستحقات، مع بحث بدائل متعددة لخفض تكلفة الإنتاج وتعظيم الكفاءة.

تنسيق كامل مع البترول لتأمين الوقود

وأكد الوزير وجود تنسيق متبادل ومستمر مع قطاع البترول لتفادي أي نقص في إمدادات الغاز الطبيعي أو المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مشيدًا بالبنية التحتية القوية التي وفرها قطاع البترول لتأمين الكميات المطلوبة، بما يضمن استقرار الشبكة وعدم حدوث أزمات في الوقود.

مزايدات وطروحات لمشروعات الطاقة المتجددة

وأشار عصمت إلى طرح مزايدات جديدة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدًا ضرورة تسريع الإجراءات وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل امتلاك مصر شبكة نقل كهرباء قوية وقادرة على استيعاب قدرات إنتاجية جديدة، بما يدعم خطط الربط والتصدير الإقليمي للطاقة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الشبكة القومية للكهرباء أصبحت أكثر قوة ومرونة، وقادرة على استيعاب التوسعات المستقبلية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق الاستدامة، وخفض التكلفة، وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة