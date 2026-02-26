إعلان

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026

كتب : محمد صلاح

05:57 م 26/02/2026 تعديل في 05:59 م

الدكتور محمود عصمت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لا تفكر في تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، مشددًا على عدم وجود أي خطط لانقطاع التيار الكهربائي خلال صيف 2026، في ظل استعدادات مبكرة وتأمين احتياجات الشبكة من الوقود والطاقة.

أوضح الوزير خلال مؤتمر الصحفي بمقر الوزارة، أن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف عداد، في إطار جهود تقنين الأوضاع وتحسين كفاءة التحصيل.

وأشار إلى نجاح الوزارة في خفض معدلات استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 3% و5% خلال فصل الشتاء، على أن ترتفع نسبة الخفض لتصل إلى نحو 7% خلال الصيف، نتيجة إجراءات ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.

وكشف عصمت أن قطاع الكهرباء يتحمل أعباء مالية تقدر بنحو 70 مليار جنيه نتيجة تثبيت أسعار بيع الكهرباء للمشتركين، في مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم التزام وزارة المالية بسداد فروق التكلفة على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف أنه تم التواصل والتفاوض مع وزارة المالية لإعادة احتساب الفرق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وسعر البيع، والعمل على سداد المستحقات، مع بحث بدائل متعددة لخفض تكلفة الإنتاج وتعظيم الكفاءة.

تنسيق كامل مع البترول لتأمين الوقود

وأكد الوزير وجود تنسيق متبادل ومستمر مع قطاع البترول لتفادي أي نقص في إمدادات الغاز الطبيعي أو المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مشيدًا بالبنية التحتية القوية التي وفرها قطاع البترول لتأمين الكميات المطلوبة، بما يضمن استقرار الشبكة وعدم حدوث أزمات في الوقود.

مزايدات وطروحات لمشروعات الطاقة المتجددة

وأشار عصمت إلى طرح مزايدات جديدة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدًا ضرورة تسريع الإجراءات وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل امتلاك مصر شبكة نقل كهرباء قوية وقادرة على استيعاب قدرات إنتاجية جديدة، بما يدعم خطط الربط والتصدير الإقليمي للطاقة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الشبكة القومية للكهرباء أصبحت أكثر قوة ومرونة، وقادرة على استيعاب التوسعات المستقبلية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق الاستدامة، وخفض التكلفة، وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود عصمت وزير الكهرباء الطاقة المتجددة أسعار الكهرباء التيار الكهربائي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
أخبار وتقارير

تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
رامز جلال يظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في "رامز ليفل الوحش"
"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
دراما و تليفزيون

"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
مفاجآت فلكية قبل نهاية الشهر الكريم لهذه الأبراج
رمضان ستايل

مفاجآت فلكية قبل نهاية الشهر الكريم لهذه الأبراج
نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
رمضان ستايل

نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة