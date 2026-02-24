إعلان

"الكهرباء" تطلق حملات مكثفة لضبط سرقات التيار بسبب زينة رمضان بالقاهرة والجيزة

كتب : محمد صلاح

06:39 م 24/02/2026

أرشيفية

بدأت شركتي جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في القاهرة والجيزة بالتنسيق مع قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تنفيذ حملات موسعة لضبط المخالفات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، بالتزامن مع التوسع في تعليق زينة شهر رمضان الكريم وإقامة الشوادر وموائد الرحمن والمحال التجارية المؤقتة بدون الحصول علي موافقة أو اتباع الإجراءات المتبعة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحملات تستهدف نطاق عمل شركتي جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، خاصة بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة التي تشهد انتشارًا لافتًا للزينة والإضاءات المؤقتة.

وأوضح المصدر في تصريحات أدلي بها لمصراوى، أن بعض المخالفات تتعلق بالتوصيل المباشر من الأعمدة أو من مصادر التغذية العمومية دون الحصول على تصاريح رسمية، ما يمثل ضغطًا إضافيًا على الشبكة الكهربائية، فضلًا عن المخاطر الفنية واحتمالات حدوث أعطال أو حرائق.

وأشار إلى أن الحملات تشمل المرور على الشوادر الرمضانية، ومواقع إقامة موائد الرحمن، والمحال التجارية التي تعتمد على توصيلات مؤقتة، مع تحرير محاضر سرقة تيار للمخالفين، وتحصيل مستحقات الدولة وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد أن الوزارة شددت على ضرورة التنسيق مع الأحياء والجهات المحلية قبل منح أي تصاريح لإقامة شوادر أو فعاليات موسمية، لضمان الالتزام بالإجراءات الفنية وسداد الرسوم المقررة، حفاظًا على استقرار الشبكة وعدم تحميلها أعباء غير محسوبة.

وأضاف أن فرق الضبطية القضائية تكثف من أعمال التفتيش خلال شهر رمضان، في إطار خطة موسعة للحد من الفقد التجاري، ومواجهة أي ممارسات غير قانونية تؤثر على جودة التغذية الكهربائية للمواطنين.

وشدد على أن الشركات لا تستهدف التضييق على مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، وإنما تنظيمها بما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة واستقرار الخدمة الكهربائية٠


