كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

لضمان مصداقية الامتحانات.. التعليم: عقوبات رادعة ضد الغش في الثانوية العامة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة ضد أي محاولات غش أو تجاوزات خلال الامتحانات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على مصداقية العملية التعليمية.

المفتي: الإفطار في الحمل والرضاعة رخصة شرعية.. والقضاء واجب بعد زوال العذر

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن المرأة التي أفطرت في رمضان بسبب الحمل أو الرضاعة لا إثم عليها، مشيرًا إلى أن هذا الإفطار يندرج تحت الرخصة الشرعية التي أباحها الله تعالى حفظًا للنفس والجنين أو الرضيع.

وسيم السيسي: جينات المصريين تأبى العنف وترفض إراقة الدماء

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الأسرة تمثل محور حياته وسعادته الحقيقية، مشددًا على أن أي نجاح خارج إطار الأسرة لا يحمل قيمة إذا لم يتحقق الاستقرار والسعادة داخل البيت.

متحدث الوزراء: التعديات على الأراضي الزراعية أولوية قومية في تقييم أداء المحافظين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عملية تقييم أداء المحافظين جزء أساسي من منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن التقييم يتم دوريًا من خلال آليات واضحة تشمل استطلاعات الرأي التي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لقياس رضا المواطنين ومتابعة مؤشرات الأداء في كل محافظة.

دينا محمد فاروق تكشف كيف تحولت هواية خبز الكيك في المنزل إلى دخول عالم المطاعم

كشفت دينا ابنة رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، عن الشغف الذي قادها لدخول عالم المطاعم والأغذية، بعيدًا تمامًا عن أعمال العائلة الأساسية في شركة "موبيكا".

وقالت دينا خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار" المذاع عبر قناة "النهار" إن هواية الطبخ في المنزل تحولت تدريجيًا إلى مشروع احترافي يضعها اليوم على رأس قسم الأغذية والمشروبات.

محمد فاروق: تنازلت عن منصبي في موبيكا لابني عشان يتعلم من الغلط

قال رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم إن أسرته وأبناءه يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة نجاحه، مؤكدًا أن سر النجاح الحقيقي بالنسبة له يكمن في الأولاد، ومشيرًا إلى ابنه فاروق، العضو المنتدب لشركة "موبيكا"، وابنته دينا المسؤولة عن قسم الأغذية والمشروبات والمدير التنفيذي لشركة "وان لايف" الجديدة.