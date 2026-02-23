انتقد الإعلامي محمد علي خير المقترح البرلماني لتغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة إلى "ممفيس"، وتحويلها إلى ما يشبه نظام "المقاطعات" مع تعيين رئيس لها بسلطات محافظ.

قال خير خلال برنامجه "المصري أفندي" المذاع على فضائية "الشمس"، إن هناك حالة من الحيرة والتخبط في تسمية هذا المشروع القومي العملاق منذ إنشائه، حيث تغير اسمه من "العاصمة الإدارية الجديدة" إلى "العاصمة الإدارية" بحذف كلمة الجديدة، والآن هناك محاولة جديدة لفرض اسم لا يمثل الهوية المصرية ولا ينسجم مع وجدان المواطنين.

وأوضح مقدم "المصري أفندي" أن هذا المقترح يعكس غياب رؤية واضحة ومستقرة لاختيار اسم يليق بضخامة المشروع، مشددًا على أن تسمية مدينة بهذا الحجم يجب أن تراعي هدفها وقواعدها وحدودها ومستقبلها، واقترح أن يكون الاسم كلمة واحدة جاذبة وموسيقية في اللغة العربية.

وأعرب الإعلامي محمد علي خير على تحفظه على الاسم لأنه غير جاذب ولأصله اليوناني (منفيس) وليس مصريًا أصيلًا، مشيرًا إلى أن المصريين سيغيرونه سريعًا إلى "مفيش" لثقل لفظه وعدم وجود جرس موسيقي فيه باللغة العربية.

وتابع أن مصطلح "المقاطعة" أوروبي غريب على النظام الإداري المصري الذي استقر منذ زمن بعيد على مفهوم المحافظة، مؤكدًا أن الدستور يحدد مقر الحكم في القاهرة، فكان الأفضل جعلها محافظة القاهرة أو مدينة ذات طبيعة خاصة تتبع محافظة القاهرة، بدلاً من إدخال مصطلح جديد قد يخلق إشكاليات قانونية مستقبلية.

وأكد أن المشروع تكلف مليارات الدولارات ويضم أعصاب الدولة الحساسة، داعيًا إلى إخراج التسمية من مجلس النواب والاستعانة بمبدعين وعلماء وفنانين ومخططين عمرانيين لاقتراح أسماء تليق بالحضارة المصرية.

https://youtu.be/dvKL8JgJzJw