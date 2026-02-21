شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"السياحة" تشارك في معرضين سياحيين دوليين بالمجر وصربيا

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي Hung Expo بالعاصمة المجرية بودابست، والمعرض السياحي الدولي "International Fair of Tourism" بالعاصمة الصربية بلجراد، وذلك في إطار جهودها للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عمرة رمضان.. تنسيق مصري - سعودي لضمان أفضل الخدمات

تواصل وزارة السياحة والآثار، متابعتها المستمرة على مدار الساعة لانتظام رحلات العمرة وسير البرامج المعتمدة للعمرة خلال شهر رمضان المبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي يوجه بتوزيع نشرات دورية عن كل محافظة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يبدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في توزيع نشرات دورية لكل محافظة، تتضمن توصيفًا شاملًا بالمعلومات والأرقام، ومستوى الخدمات الحكومية، ونتائج استطلاعات الرأي، وحجم وطبيعة الشكاوى، إلى جانب مؤشرات الأداء التنفيذي ونقاط القوة ومناطق القصور، بما يتيح لكل محافظ تكوين صورة دقيقة ومتكاملة عن واقع محافظته وتحديد أولويات التدخل منذ الأيام الأولى.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة – صور

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أنه تم ضبط ومصادرة 24 عربة كارو وتروسيكل خلال حملات مكثفة نُفذت أمس وصباح اليوم من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتنسيق مع أحياء العمرانية والهرم وبولاق الدكرور وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة النظافة والتصدي لممارسات النبش والفرز العشوائي وإلقاء المخلفات بالطريق العام.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظ البنك المركزي: تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي يوجه المحافظين بالاستجابة والتعاون مع نواب البرلمان

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بضرورة تعزيز التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين لكل محافظة، في إطار الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك في ضوء الدور المحوري الذي يضطلع به النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التضخم وضبط الأسواق.. توجيهات من السيسي لمحافظ البنك المركزي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

400 جنيه لكل بطاقة.. تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف دعم إضافي استثنائي بقيمة 400 جنيه شهريًا على البطاقات التموينية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر احتياجًا.

للتفاصيل..اضغط هنا

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من البرودة وتقلبات الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً باردة إلى شديدة البرودة في الصباح الباكر، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الحد الأدنى للأجور.. آلاف الوظائف المتاحة في 14 محافظة

أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، نشرة التوظيف نصف الشهرية الجديدة، التي تتضمن 5456 فرصة عمل جديدة، بالتعاون مع 54 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 14 محافظة، مع فتح باب التقديم خلال شهري فبراير ومارس 2026.

للتفاصيل.. اضغط هنا