كتب- محمد لطفي:

كشف القارئ الشيخ طه النعماني، عضو لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة"، عن تفاصيل اللحظة الفارقة في حياته التي جمعت بين قمة الفرح وقمة الحزن في يوم واحد.

وخلال حواره ببرنامج "كلّم ربنا" مع الإعلامي أحمد الخطيب على الراديو 9090، روى النعماني أن والده كان على فراش الموت في نفس توقيت اختبارات قبوله في الإذاعة. وعندما أراد الاعتذار ليكون بجانبه، كانت وصية الأب صارمة وحاسمة: "روح الإختبار ده مستقبلك يا ابني.. ولو بلغوك إني مت أوعي تيجي، أنا هلاقي اللي يكفّني ويدفني"

وأضاف النعماني: "والدي كان بيحلم يشوفني قارئ في الإذاعة، وكان بيطمن عليا يوميًا رغم مرضه".

وبينما الدموع في صوته، يكمل النعماني: "قبل وفاته بعشرة أيام قال لي أبي: لازم تنجح وتكمل، أبوك لو مات هيلاقي اللي يدفنه، لكن حلمك مش هيتحقق تاني". كانت هذه آخر جملة قالها له.

وفي المشهد الختامي المفجع، يقول النعماني: "والدي مات في نفس اليوم اللي أُعلن فيه قبولي قارئًا في الإذاعة. لما اتذعت أول ربع ساعة ليا، اتصل بي الشيخ محمود الخشت وقالي: (أبوك فرحان دلوقتي)، ساعتها انهرت من البكا، كان نفسي يكون معايا يشوف الحلم".

وأكد النعماني أن دعوات والدته الطيبة كانت سنده، مشيرًا إلى أن زيارته لقبر والده بعد إذاعة أول قرآن، وبعد نجاحه في "دولة التلاوة"، كانت لحظات لا تُنسى بكى فيها قائلاً: "كنت نفسي تشوف نجاحي". واختتم رسالته للجمهور: "لما تعيش راضي، ربنا هيرضيك ويزيدك من فضله".