إعلان

عادل عصمت ينتقد "التلقين الديني": المسلم يصلي 17 ركعة يوميًا ولا يفهم معنى الفاتحة

كتب- حسن مرسي:

10:59 م 02/02/2026

عادل عصمت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد عادل عصمت، الكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية والسياسية، أن حملات الهجوم الشخصي والشتائم التي يتعرض لها عبر وسائل الإعلام لن تثنيه عن مواصلة طرح آرائه.

وأضاف عصمت خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON،، أن هذه الهجمات غالبًا ما تأتي من أشخاص - على حد وصفه - "شوهوا الدين ووضعونا في موقف محرج أمام العالم".

وتابع أن بعض الانتقادات تصل إلى حد اتهامه بالزندقة، مؤكدًا أن مثل هذه الاتهامات لن تغير من مساره بعد أكثر من 40 عامًا من البحث والكتابة.

وأشار عادل عصمت إلى أن البعض يضيف قيودًا لم يأتِ بها النص الديني، موضحًا أن الله وحده هو من يحدد المحرمات.

وأكد: "ذكر الله في القرآن 14 شيئًا محرّمًا، ولا يستطيع أحد تغيير ذلك"، معتبرًا أن بعض التحريمات المتداولة في المجتمع ما هي إلا "سفالة فكرية"، مشددًا على أن أمورًا مثل الموسيقى ليست محرمة بنص القرآن.

وانتقد الباحث أداء العبادات دون فهم لمعانيها، مستشهدًا بالصلاة، حيث قال: "المؤمن يصلي 5 صلوات في اليوم فيها 17 ركعة، يقرأ فيها الفاتحة 17 مرة في اليوم، وهو لا يفهم ما يقول".

وتابع أن المصلي يردد "اهدنا الصراط المستقيم" دون أن يعلم ما هو هذا الصراط، ويذكر "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" ويظن - وفقًا لكلامه - أنهم فقط اليهود والمسيحيين، متسائلاً عن مصير أتباع الديانات الأخرى في هذا التصنيف.

وأشار عصمت إلى أنه عندما يحاول شرح أركان الإسلام الثلاثة كما يراها من الكتاب، أو تحديد "الصراط المستقيم" والمحرمات العالمية التسعة لكل أهل الأرض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عادل عصمت التلقين الديني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين
شئون عربية و دولية

رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027