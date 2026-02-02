أكد عادل عصمت، الكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية والسياسية، أن حملات الهجوم الشخصي والشتائم التي يتعرض لها عبر وسائل الإعلام لن تثنيه عن مواصلة طرح آرائه.

وأضاف عصمت خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON،، أن هذه الهجمات غالبًا ما تأتي من أشخاص - على حد وصفه - "شوهوا الدين ووضعونا في موقف محرج أمام العالم".

وتابع أن بعض الانتقادات تصل إلى حد اتهامه بالزندقة، مؤكدًا أن مثل هذه الاتهامات لن تغير من مساره بعد أكثر من 40 عامًا من البحث والكتابة.

وأشار عادل عصمت إلى أن البعض يضيف قيودًا لم يأتِ بها النص الديني، موضحًا أن الله وحده هو من يحدد المحرمات.

وأكد: "ذكر الله في القرآن 14 شيئًا محرّمًا، ولا يستطيع أحد تغيير ذلك"، معتبرًا أن بعض التحريمات المتداولة في المجتمع ما هي إلا "سفالة فكرية"، مشددًا على أن أمورًا مثل الموسيقى ليست محرمة بنص القرآن.

وانتقد الباحث أداء العبادات دون فهم لمعانيها، مستشهدًا بالصلاة، حيث قال: "المؤمن يصلي 5 صلوات في اليوم فيها 17 ركعة، يقرأ فيها الفاتحة 17 مرة في اليوم، وهو لا يفهم ما يقول".

وتابع أن المصلي يردد "اهدنا الصراط المستقيم" دون أن يعلم ما هو هذا الصراط، ويذكر "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" ويظن - وفقًا لكلامه - أنهم فقط اليهود والمسيحيين، متسائلاً عن مصير أتباع الديانات الأخرى في هذا التصنيف.

وأشار عصمت إلى أنه عندما يحاول شرح أركان الإسلام الثلاثة كما يراها من الكتاب، أو تحديد "الصراط المستقيم" والمحرمات العالمية التسعة لكل أهل الأرض.