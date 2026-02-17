إعلان

رئيس "رياضة النواب": الزيارات الميدانية من أهم الأدوات الرقابية ولن تكون شكلية

كتب : نشأت حمدي

07:20 م 17/02/2026 تعديل في 07:22 م

النائب محمد مجاهد

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك فيما يخص الرقابة على القطاعات المختلفة بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب، خلال اجتماع اللجنة، أن هناك عددًا من الأدوات الرقابية المهمة التي ستركز عليها اللجنة للوقوف على مشكلات مراكز الشباب، منها الزيارات الميدانية، والتي تُعد من أقوى الأدوات الرقابية إلى جانب طلبات الإحاطة، خاصة أن الزيارات الميدانية تجعل أعضاء اللجنة يشاهدون المشكلات على الطبيعة، وهو ما يساعد على سرعة حلها.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن الزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة على مراكز الشباب ومختلف الهيئات الشبابية لن تكون زيارات شكلية، ولكن سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية، خاصة أن اللجنة حريصة على تذليل كل الصعوبات التي تواجه الشباب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستحدد خلال الفترة المقبلة المحافظات التي ستنظم زيارات ميدانية إليها، وذلك بناءً على طلبات الإحاطة التي سيقدمها أعضاء اللجنة، مشددًا على أن اللجنة حريصة على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لا سيما أن هدف اللجنة والوزارة هو خدمة الشباب المصري وتشجيعه على ممارسة الرياضة، حتى لا يكون عرضة لأي مخاطر مجتمعية.

مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة لجنة الشباب والرياضة

