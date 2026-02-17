إعلان

"إسكان الشيوخ": الانتهاء قريبًا من قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية

كتب : نشأت حمدي

03:52 م 17/02/2026

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت حمدي:
قال الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، يعمل خلال الفترة المقبلة من أجل الانتهاء من قانون الإدارة المحلية وإصداره، على أن يعقب ذلك إجراء انتخابات المجالس المحلية.

وأشار شعراوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مقترح بشأن تشكيل المجالس المحلية، إلى أنه بالتزامن مع مناقشة الاقتراح برغبة أمام مجلس الشيوخ، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تبدأ بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ أن الوزارة لديها مشروع قانون متكامل وسيتم عرضه في ضوء الخطوات المتبعة لتقديم أي مشروع قانون إلى مجلس النواب.

يُشار إلى أنه خلال الاجتماع تقدم المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، بمشروع قانون في هذا الشأن، وتم توزيعه على أعضاء اللجنة للاطلاع عليه.

مجلس الشيوخ لجنة الإسكان أحمد شعراوي قانون الإدارة المحلية

