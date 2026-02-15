إعلان

وزير المالية: دعم نقدي إضافي 400 جنيه لـ10 ملايين بطاقة تموينية

كتب : أحمد الجندي

03:11 م 15/02/2026

أحمد كجوك، وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن 10 ملايين بطاقة تموينية ستستفيد من دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ أكبر من العام الماضي.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، أن هذه البطاقات قائمة بالفعل وتعمل بكفاءة، وأن الحكومة تعمل بتنسيق دائم مع وزارة التموين لضمان وصول الدعم إلى المستحقين بدقة.

وأشار "كجوك"، إلى أن الحكومة ستقدم حزم دعم إضافية لتشمل مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن حجم الصرف العام في الدعم المختلف في العام الحالي وصل إلى أكثر من 165 مليار جنيه.

