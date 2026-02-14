إعلان

نشأت الديهي: المجتمع يمر بمأزق تاريخي.. والتركيز على الحوادث الشاذة يخلق "هلع زائف"

كتب : داليا الظنيني

11:41 م 14/02/2026

الإعلامي نشأت الديهي

انتقد الإعلامي نشأت الديهي النهج الذي تتبعه بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في تضخيم الحوادث الشاذة والغريبة عن طبيعة الشعب المصري، مؤكداً أن هذا الأسلوب يساهم في نشر الذعر ويرسم صورة سوداوية لا تنقل الحقيقة الكاملة للواقع.

وقال "الديهي"، عبر برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، إن الإصرار على إبراز جرائم فردية مثل عقوق الوالدين أو السلوكيات المهينة للكرامة—يخلق انطباعاً زائفاً بأن المجتمع ينهار أخلاقياً. وطرح تساؤلات جوهرية حول الحالة الراهنة للتعليم، والمعارضة، والصحافة، ومدى سلامة البنية المجتمعية ككل.

وأضاف أن الدولة المصرية تعيش حالياً ما يمكن وصفه بـ "المأزق التاريخي"، مشدداً على أن الحل لا يكمن في "دفن الرؤوس في الرمال" أو إنكار الأزمات، بل في المواجهة الصريحة وتقديم جرعات علاجية حقيقية قادرة على إصلاح المسار القيمي والاجتماعي.

كما قال في سياق حديثه، إننا بحاجة ماسة لصياغة "سردية مصرية جديدة" تعيد إحياء مفاهيم "الشهامة" و"الجدعنة" وتوقير الكبير، متسائلاً عن سبب غياب هذه القيم عن الخطاب الإعلامي والإنتاج الدرامي المعاصر الذي بات يفتقر للقدوة.

واختتم أن على وسائل الإعلام وصناع الدراما تحمل مسؤولياتهم في إبراز النماذج الإيجابية وتعزيز "القيادة الطبيعية" داخل المجتمع، محذراً من أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الحوادث العابرة، بل في غياب مشروع أخلاقي وطني جامع يحمي المجتمع من التآكل.

نشأت الديهي المنصات الإعلامية الحوادث الشاذة والغريبة

