شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس السيسي للحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"سلطان العلماء".. سيرة العز بن عبدالسلام تعود إلى ماسبيرو

بدأ الفنان طارق الدسوقي وأسرة المسلسل التاريخي تسجيل حلقات "سلطان العلماء" عن قصة حياة العز بن عبد السلام، وذلك في إطار عودة الإنتاج الدرامي الإذاعي والتليفزيوني في ماسبيرو.

مصدر: عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد عطل بمحطة السادات

كشف مصدر بمترو الأنفاق، تفاصيل العطل الفني الذي ضرب الخط الأول مساء اليوم السبت.

حالة الطقس غدًا.. 5 ظواهر جوية تضرب مناطق مختلفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا الأحد 15 فبراير 2026.

وزير العمل يتفقد اختبارات العمالة لموسم الحج: 70% من الجزارين مصريون

تفقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم السبت، اختبارات 2800 من العمال المرشحين للعمل في موسم الحج الجديد 1446هـ/ 2026م، للعمل بمهنة "جزار"، بقاعتَي جرين بلازا ودريم، بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة؛ حيث تُجرى الاختبارات تحت إشراف وفد من الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المشرفة على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، بقيادة المهندس سراج فيلالي مدير برنامج أضاحي، وعقيل الزبيدي مدير العلاقات والعمل الموسمي، بالتعاون مع لجان وزارة العمل وشركات إلحاق العمالة المرخصة.

توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور: حزمة قبل رمضان.. وخطة لزيادة دخول العاملين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، عددًا بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وصرف مرتبات شهر فبراير 2026.

"الأعلى للإعلام" يمنع تداول المحتوى المصور لواقعة تُسيء لكرامة أحد الشباب

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع تداول المحتوى المصور لواقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس سيدة مع حذف المقطع من المواقع الإلكترونية.

مدبولي: بدء التشغيل التجريبي لإلغاء كارت السفر الورقي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الخاصة بسرعة إنهاء العمل بكارت السفر والوصول الورقي، واستبداله بمنظومة رقمية حديثة، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين إلى مصر.

مدبولي يشهد احتفال انضمام أول Airbus A350-900 لمصر للطيران

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية وزارة الطيران المدني التي أُقيمت بصالة (4) بمطار القاهرة الدولي، بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني.

السيسي يوجه بتوفير مخصصات إضافية للانتهاء من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

"الفلك الدولي" يحدد موعدًا متوقعًا لشهر رمضان 2026

كشف مركز الفلك الدولي، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

