كتب-محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل بيانا بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد ركاب الميكروباص رقم (ق ا ق ١٧٣٥) بنزع أحد كشافات الإنارة الخاص بأعمال تأمين حركة المرور بالطريق الدائري الإقليمي وتبديد وصلات الإنارة الليلية على التحويلات المرورية بالقطاعات الجاري تطويرها ورفع كفاءتها مما يؤدي إلى الحد من إجراءات الأمن والسلامة المنفذة على الطريق وزيادة الحوادث المرورية.

وأكدت الوزارة في بيانها رفضها لمثل هذه السلوكيات الإجرامية والتي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين وقائدي المركبات للخطر.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب هذه الواقعة وذلك في إطار دورها المجتمعي والفني في التصدي لمثل هذه السلوكيات الاجرامية، وذلك للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الوقائع.

اقرأ أيضًا:

كتب-محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل بيانا بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد ركاب الميكروباص رقم (ق ا ق ١٧٣٥) بنزع أحد كشافات الإنارة الخاص بأعمال تأمين حركة المرور بالطريق الدائري الإقليمي وتبديد وصلات الإنارة الليلية على التحويلات المرورية بالقطاعات الجاري تطويرها ورفع كفاءتها مما يؤدي إلى الحد من إجراءات الأمن والسلامة المنفذة على الطريق وزيادة الحوادث المرورية.

وأكدت الوزارة في بيانها رفضها لمثل هذه السلوكيات الإجرامية والتي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين وقائدي المركبات للخطر.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب هذه الواقعة وذلك في إطار دورها المجتمعي والفني في التصدي لمثل هذه السلوكيات الاجرامية، وذلك للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الوقائع.

اقرأ أيضًا:

حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة



5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ









