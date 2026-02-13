إعلان

المتحدث العسكري ينشر السيرة الذاتية للفريق أشرف زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي

كتب : محمد سامي

04:28 م 13/02/2026 تعديل في 04:31 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    السيرة الذاتية للفريق أشرف زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الجمعة، السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وجاءت السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر ، على النحو التالي:

الإسم: أشرف سالم زاهر

السلاح: الدفاع الجوى

الرتبة: فريق

تاريخ الميلاد: 18 / 8 / 1968

تاريخ التخرج من كلية الدفاع الجوى: 1 / 7 / 1989

التأهيل العسكرى

- بكالوريوس العلوم العسكرية.

- دورة القادة.

- زمالة كلية الدفاع الوطنى.

التأهيل المدنى

- بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة الإتصالات والكهروفيزياء.

- ماجستير فى الإستراتيجية القومية.

الوظائف الرئيسية التى شغلها

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح الدفاع الجوى حتى عُين قائد دفاع جوى المنطقة الغربية العسكرية ثم مدير الكلية الحربية ثم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

الأنواط والميداليات

نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى - ميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973 - ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة يوليو 1952 - ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء - ميدالية 25 يناير 2011 - ميدالية 30 يونيو 2013 - ميدالية اليوبيل الذهبى لقوات الدفاع الجوى - ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973.

اقرأ أيضًا:

حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي المتحدث العسكري للقوات المسلحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إنزل من العربية".. سائق يدفع ثمن تصرفه مع راكب بالدقهلية
حوادث وقضايا

"إنزل من العربية".. سائق يدفع ثمن تصرفه مع راكب بالدقهلية
مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
نصائح طبية

مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
بسبب القمر العملاق.. 3 أبراج مائية تواجه مفاجآت غير متوقعة
علاقات

بسبب القمر العملاق.. 3 أبراج مائية تواجه مفاجآت غير متوقعة
بعد البيان التحذيري.. نانسي عجرم تكشف عن شائعة طاردتها مؤخرًا
زووم

بعد البيان التحذيري.. نانسي عجرم تكشف عن شائعة طاردتها مؤخرًا
آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها
أخبار و تقارير

آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل