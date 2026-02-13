نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الجمعة، السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وجاءت السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر ، على النحو التالي:

الإسم: أشرف سالم زاهر

السلاح: الدفاع الجوى

الرتبة: فريق

تاريخ الميلاد: 18 / 8 / 1968

تاريخ التخرج من كلية الدفاع الجوى: 1 / 7 / 1989

التأهيل العسكرى

- بكالوريوس العلوم العسكرية.

- دورة القادة.

- زمالة كلية الدفاع الوطنى.

التأهيل المدنى

- بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة الإتصالات والكهروفيزياء.

- ماجستير فى الإستراتيجية القومية.

الوظائف الرئيسية التى شغلها

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح الدفاع الجوى حتى عُين قائد دفاع جوى المنطقة الغربية العسكرية ثم مدير الكلية الحربية ثم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

الأنواط والميداليات

نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى - ميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973 - ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة يوليو 1952 - ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء - ميدالية 25 يناير 2011 - ميدالية 30 يونيو 2013 - ميدالية اليوبيل الذهبى لقوات الدفاع الجوى - ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973.

