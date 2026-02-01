تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

تحذيرات من "ممارسات احتكارية" عقب زيادة أسعار المحمول.. وشعبة الاتصالات تطالب بتدخل رئاسي

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، عدم وجود مبررات منطقية لقيام ثلاث شركات برفع أسعار منتجاتها من الهواتف والتابلت في السوق المصري، مشيراً إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل سعر الصرف وتوفر الرقائق الإلكترونية، لم تشهد أي تحولات تستدعي هذه الزيادات.

عمرو أديب: المخيمات المصرية في غزة "منطقة آمنة" لا يستطيع أحد الاقتراب منها

أكد الإعلامي عمرو أديب على الدور المصري المحوري والإنساني في دعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تقف في الصف الأمامي لتقديم الدعم بكل السبل.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "75% من المعونات اللي بتدخل للجانب الفلسطيني هي بضاعة مصرية.. مصر هي التي تساند، مصر هي التي تصرف، مصر هي التي تدفع، مصر هي التي فاوضت".

أديب منتقدًا تصريحات شعبة المحمول: فلوس المغتربين ماتروحش على الأرض"

هاجم الإعلامي عمرو أديب، تصريحات حمد النبراوي بشأن فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج والتي هاجم خلالها المغتربين بالخارج، قائلًا: "المصريون بالخارج لهم الحق في إنفاق أموالهم التي يحصلون عليها بشق الأنفس دون انتقاص أو اتهام".

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "ما انت بتكسب بره قد كده ايه يعني؟ هو أنا لاقيهم في الشارع وأنا جايبهم من القمار؟!"، معبرًا عن رفضه التام للحديث الذي يقلل من شأن مجهودهم.

أحمد موسى يكشف ضوابط مصر الصارمة لعبور الفلسطينيين عبر معبر رفح

استعرض الإعلامي أحمد موسى، الضوابط الصارمة التي وضعتها الدولة المصرية لتنظيم حركة مرور الفلسطينيين عبر معبر رفح البري بعد بدء تشغيله في الاتجاهين، مؤكداً أن الموقف المصري حذر جداً تجاه أي محاولات للتلاعب بالحقائق على الأرض.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مصر أقرت قاعدة "العدد بالعدد" في حركة التنقل، موضحًا أنه في حال دخول 100 فلسطيني من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، فإنه سيتم في المقابل خروج 100 آخرين من مصر إلى القطاع، وذلك لضمان التوازن الكامل في الأعداد.

محمود محيي الدين: صندوق النقد يرى الحكومات لا الشعوب -(فيديو)

أوضح الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ووزير الاستثمار الأسبق، أن المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لا تتعامل بشكل مباشر مع مصالح المواطن العادي عند وضع شروطها وبرامج الإصلاح.