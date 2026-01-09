إعلان

التركيبة الكاملة للبرلمان.. تعرف على عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين

كتب : محمد أبو بكر

02:32 م 09/01/2026 تعديل في 02:51 م

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الشئون النيابية، تفاصيل تكوين مجلس النواب المصري وفقًا للدستور والقانون، موضحة عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين والضوابط المتعلقة بالتعيين والنسب والنوع والفئات المستثناة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، إن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من إجمالي أعضاء المجلس، وفقًا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية يعين 28 عضوًا على الأكثر، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، على أن يتم نشر قرارات التعيين في الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن الأعضاء المعينين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين؛ بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية والفئات التي يرى رئيس الجمهورية تمثيلها في المجلس.

وأضافت الوزارة، أن التعيين يتم بناءً على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها، مع مراعاة الضوابط التالية: توفر الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب فيمن يتم تعيينهم، وعدم تعيين عدد من الأشخاص من نفس الانتماء الحزبي بما يغير الأكثرية النيابية في المجلس، وعدم تعيين أي شخص من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب، وعدم تعيين أي شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يهدف تخصيص مقاعد المعينين إلى تعزيز تمثيل الخبرات المتخصصة والفئات المتميزة داخل المجلس، بما يسهم في دعم صناعة القرار التشريعي.

اقرأ أيضًا:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

غرفة السياحة: استمرار العمل بمواعيد فتح معبد إدفو الحالية دون تعديل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الشئون النيابية مجلس النواب المجلس الأعلى للجامعات المجالس القومية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
زووم

قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
إلهام شاهين: جائزة ساويرس مساحة احترام للكلمة ولها مكانة خاصة
زووم

إلهام شاهين: جائزة ساويرس مساحة احترام للكلمة ولها مكانة خاصة

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح
نصائح

مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح
عاصفة ترابية تجتاح أسوان وتوقف حركة الملاحة النهرية (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

عاصفة ترابية تجتاح أسوان وتوقف حركة الملاحة النهرية (فيديو وصور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المواسم السبب.. بيان من الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن
بعد أنباء ظهور إنفلوانزا الطيور بالمزارع.. الحكومة تصدر بيانًا عاجلًا