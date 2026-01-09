التركيبة الكاملة للبرلمان.. تعرف على عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الشئون النيابية، تفاصيل تكوين مجلس النواب المصري وفقًا للدستور والقانون، موضحة عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين والضوابط المتعلقة بالتعيين والنسب والنوع والفئات المستثناة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، إن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من إجمالي أعضاء المجلس، وفقًا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية يعين 28 عضوًا على الأكثر، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، على أن يتم نشر قرارات التعيين في الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن الأعضاء المعينين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين؛ بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية والفئات التي يرى رئيس الجمهورية تمثيلها في المجلس.

وأضافت الوزارة، أن التعيين يتم بناءً على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها، مع مراعاة الضوابط التالية: توفر الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب فيمن يتم تعيينهم، وعدم تعيين عدد من الأشخاص من نفس الانتماء الحزبي بما يغير الأكثرية النيابية في المجلس، وعدم تعيين أي شخص من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب، وعدم تعيين أي شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يهدف تخصيص مقاعد المعينين إلى تعزيز تمثيل الخبرات المتخصصة والفئات المتميزة داخل المجلس، بما يسهم في دعم صناعة القرار التشريعي.

