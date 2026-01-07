إعلان

نظام الدراسة وشروط القبول بالمدارس المصرية الألمانية - التفاصيل كاملة

كتب : أحمد الجندي

06:41 م 07/01/2026 تعديل في 06:41 م

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ملامح النظام التعليمي المعتمد في المدارس المصرية الألمانية، مؤكدة أنها مدارس مكتملة المراحل تبدأ من المستوى الأول لرياض الأطفال وتمتد حتى نهاية المرحلة الثانوية، حيث تقدم جميع الصفوف الدراسية وفق منظومة التعليم الجديدة، مع إضافة صف دراسي جديد كل عام بشكل تدريجي.

وأكدت الوزارة أن اللغة الألمانية تُعد اللغة الأجنبية الأولى المعتمدة في المدارس المصرية الألمانية، في إطار الشراكة التعليمية مع الجانب الألماني، بما يضمن إكساب الطلاب مهارات لغوية متميزة منذ المراحل المبكرة.

وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على أن هذه المدارس تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الهوية الوطنية، من خلال التركيز على تدريس اللغة العربية والتربية الدينية ومواد الهوية المصرية، بما يحقق التوازن بين الانفتاح الثقافي والانتماء الوطني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم تدريس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة أجنبية ثانية، على أن يبدأ تدريس اللغة الأجنبية الثانية من الصف الثاني الدراسي، مع تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الأجنبية الثانية المعتمدة.

وفيما يخص تنسيق القبول، أوضحت الوزارة أن التقدم للمدارس المصرية الألمانية يخضع لشرط الالتزام بالشريحة العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية، ويتم احتساب سن الطفل اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وفق نظام يعتمد على قاعدتين أساسيتين.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى للتنسيق تتم بشكل مبدئي عقب غلق باب التقديم، حيث يتم ترتيب المتقدمين حسب الأكبر سنًا وفق تاريخ الميلاد، أما المرحلة الثانية، وهي المرحلة الحاسمة في الاختيار، فتعتمد على نتائج المقابلة الشخصية لكل من التلميذ وولي أمره، وذلك طبقًا للقواعد المنظمة والمعتمدة في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة أن المدارس المصرية الألمانية تقبل استمارات التقديم للأطفال من سن أربع سنوات حتى خمس سنوات إلا يومًا واحدًا، وذلك وفقًا للضوابط العمرية المقررة للتقديم.

