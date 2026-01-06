إعلان

انتهاء اليوم الثالث من لجان استقبال النواب الجدد.. وتسليم الكارنيهات لـ 494 نائبًا

كتب : نشأت علي

06:30 م 06/01/2026
    استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات
    استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات
    استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات

قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس انتهت اليوم الثلاثاء 6 يناير من تسليم 178 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية، وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية، ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن إلى 494 نائبًا.

وأشار الأمين العام في بيان اليوم، إلى أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، فضلاً عن النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات أول أمس الأحد 4 يناير.

وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة للمجلس تتابع أولًا بأول تلقي النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات في باقي الدوائر فور إعلانها من الهيئة، مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين، مشيرًا إلى أن استقبال النواب مستمر لحين الانتهاء من تسليم جميع كارنيهات العضوية وغيرها من الأدوات البرلمانية للنواب الجدد.

مجلس النواب كارنيهات النواب

