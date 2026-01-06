رئيس الوزراء: نسعى لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، في إطار تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الدين كانت تتجاوز 96% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام ونصف العام من الآن، ثم تراجعت إلى نحو 84% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق مزيد من الانخفاض في نسبة الدين خلال العام الجاري.

وأضاف رئيس الوزراء أن مؤشر مديري المشتريات، الصادر للشهر الثاني على التوالي، أكد أن مصر تسير في اتجاه اقتصادي إيجابي؛ لا سيما في القطاع الخاص غير النفطي، بما يعكس تحسنًا في معدلات النشاط والإنتاج.

وأشار مدبولي إلى أن الربع الأخير من عام 2025 يُعد الأفضل منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس حالةً من التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار.