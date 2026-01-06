إعلان

تمكين الشباب اقتصاديًّا.. تفاصيل مشروع قانون لخفض سن الوصاية

كتب : نشأت علي

04:06 م 06/01/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النائب أحمد الباز، عضو مجلس الشيوخ، تقدمه بمقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال؛ بهدف خفض سن الرشد القانوني في مصر إلى 18 عامًا، وإنهاء ما يُعرف بازدواجية "الشخصية القانونية" التي يعانيها الشباب حاليًّا.

يقوم المقترح على مبدأ واضح وبسيط؛ وهو مَن يتمتع بكامل حقوقه السياسية والجنائية عند بلوغه 18 عامًا، يجب أن يتمتع في الوقت نفسه بكامل أهليته المدنية في إدارة أمواله، وإبرام تعاقداته، وممارسة نشاطه الاقتصادي دون قيود غير مبررة.

أهم مميزات المقترح:

- تحقيق العدالة القانونية والتناسق بين الحقوق والواجبات.

- تمكين الشباب اقتصاديًّا وتشجيعهم على العمل وريادة الأعمال والاستثمار المبكر.

- تخفيف الأعباء والإجراءات المعقدة عن الأسر والشباب على حد سواء.

- تقليل المنازعات القضائية.

- مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وواقع وعي الشباب اليوم.

ويؤكد المقترح أن خفض سن الرشد لا يعني التخلي عن الحماية؛ حيث تظل للمحكمة سلطة استمرار الولاية في حالات محددة، إذا ثبت وجود عارض من عوارض الأهلية؛ بما يضمن التوازن بين التمكين والحماية.

ويأتي هذا المقترح إيمانًا بأن الشباب هم طاقة الدولة الحقيقية، وتمكينهم قانونيًّا خطوة ضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستقبل أكثر استقرارًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ النائب أحمد الباز تمكين الشباب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني
زووم

رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني
إسرائيل والمغرب يوقعان خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026
شئون عربية و دولية

إسرائيل والمغرب يوقعان خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026
حرض على العنف.. تفاصيل ضبط إسلام كابونجا من شقته بالجيزة
حوادث وقضايا

حرض على العنف.. تفاصيل ضبط إسلام كابونجا من شقته بالجيزة
"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
أخبار المحافظات

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
موجة برد قارس بأوروبا تتسبب في توقف حركة النقل وإغلاق المدارس (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

موجة برد قارس بأوروبا تتسبب في توقف حركة النقل وإغلاق المدارس (صور- فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث