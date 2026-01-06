رئيس "سلامة الغذاء" يبحث دعم نفاذ الصادرات إلى الأسواق الجنوب إفريقية

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالقاهرة، برئاسة تابو سانياتي، سكرتير أول السفارة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية.

جاء اللقاء لمناقشة آليات دعم نفاذ الصادرات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الجنوب إفريقية، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه السلع الجنوب إفريقية عند دخول السوق المصرية.

وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتيسير إجراءات اعتماد وتداول المنتجات الغذائية والزراعية، وتبادل المعلومات الفنية والتنظيمية، ومواءمة المتطلبات الرقابية؛ بما يسهم في إزالة أي معوقات تنظيمية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، وضمان توافقها مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة بجنوب إفريقيا والمعايير الدولية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توسيع مجالات التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة؛ بما يدعم حركة التجارة البينية داخل القارة، ويعزز فرص نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية الآمنة إلى الأسواق الإفريقية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعميق التكامل الإفريقي.

وأعرب السيد تابو سانياتي، سكرتير أول سفارة جنوب إفريقيا، عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالتطور الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، ومؤكدًا اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية في مجال سلامة الغذاء، ودراسة آليات تسهيل دخول المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في منظومة سلامة الغذاء المصرية.