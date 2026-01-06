اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات والقضايا المهمة على جدول الأعمال.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق متصل، قرارًا باعتبار يوم غدٍ الأربعاء الموافق 7 يناير ،2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وبعث رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، برقية تهنئة إلى المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها، معربًا عن خالص تمنياته بأن تعود هذه المناسبة على جموع المصريين بالخير، وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التقدم.

