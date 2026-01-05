كتب– أحمد العش:

قال الكاتب الصحفي أكرم ألفي، المتخصص في الديموغرافية السياسية، إن التباهي المبالغ فيه بين شباب جيل زد وجيل ألفا في الساحل الشمالي يمثل أحد أكبر المخاطر على الأمن القومي المصري، موضحًا أن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي من عرض مبالغ مالية ومظاهر الترف، لا يعد مجرد استفزاز، بل يشكل تهديدًا للقيم الأسرية والاجتماعية ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمع.

وأضاف ألفي، في حوار مع الإعلامي مجدي الجلاد ضمن بودكاست أسئلة حرجة: "الشباب اليوم متواصل مع العالم كله، وأي شعور بالتمييز أو التفرد في الرفاهية يثير استياءهم، خاصة عندما يظهر البعض مبالغ كبيرة من المال وكأنهم يتباهون بها أمام الآخرين".

وأكد الكاتب الصحفي، أن هذه التصرفات تتجاوز حدود الترف الشخصي لتصبح قضية مجتمعية تمس الأمن القومي، مستشهدًا بتجارب دولية إذ تتخذ الحكومات إجراءات صارمة للحفاظ على السلام الاجتماعي.

وأشار ألفي، إلى مثال من دولة الإمارات، إذ ألغت الحكومة تصريح شركة أطلقت حملة تسويقية مخصصة للنخب فقط، مؤكدة أنه لا يجب السماح بخلق مناطق "للأغنياء فقط"، وأن الحفاظ على المساواة الاجتماعية يعتبر جزءًا من الاستقرار الوطني، قائلًا: "ما يحدث في مصر ببعض المناطق مثل ما يعرف بـ"الساحل الشرير" من تباهي مفرط في بعض الأماكن، خاصة الساحل الشمالي، ليس مجرد خطأ، بل جريمة في حق البلد من وجهة نظري".

وشدد الكاتب الصحفي أكرم ألفي، على أن مواجهة هذه الظواهر تحتاج إلى وعي الدولة والشباب على حد سواء، لضمان ألا تتحول مظاهر الترف الفردي إلى تهديد اجتماعي حقيقي.

