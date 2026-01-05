إعلان

"جريمة بحق البلد".. أكرم ألفي: التباهي في الساحل الشمالي يهدد الأمن القومي -(فيديو)

كتب : أحمد العش

10:27 م 05/01/2026

الكاتب الصحفي أكرم ألفي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب– أحمد العش:

قال الكاتب الصحفي أكرم ألفي، المتخصص في الديموغرافية السياسية، إن التباهي المبالغ فيه بين شباب جيل زد وجيل ألفا في الساحل الشمالي يمثل أحد أكبر المخاطر على الأمن القومي المصري، موضحًا أن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي من عرض مبالغ مالية ومظاهر الترف، لا يعد مجرد استفزاز، بل يشكل تهديدًا للقيم الأسرية والاجتماعية ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمع.

وأضاف ألفي، في حوار مع الإعلامي مجدي الجلاد ضمن بودكاست أسئلة حرجة: "الشباب اليوم متواصل مع العالم كله، وأي شعور بالتمييز أو التفرد في الرفاهية يثير استياءهم، خاصة عندما يظهر البعض مبالغ كبيرة من المال وكأنهم يتباهون بها أمام الآخرين".

وأكد الكاتب الصحفي، أن هذه التصرفات تتجاوز حدود الترف الشخصي لتصبح قضية مجتمعية تمس الأمن القومي، مستشهدًا بتجارب دولية إذ تتخذ الحكومات إجراءات صارمة للحفاظ على السلام الاجتماعي.

وأشار ألفي، إلى مثال من دولة الإمارات، إذ ألغت الحكومة تصريح شركة أطلقت حملة تسويقية مخصصة للنخب فقط، مؤكدة أنه لا يجب السماح بخلق مناطق "للأغنياء فقط"، وأن الحفاظ على المساواة الاجتماعية يعتبر جزءًا من الاستقرار الوطني، قائلًا: "ما يحدث في مصر ببعض المناطق مثل ما يعرف بـ"الساحل الشرير" من تباهي مفرط في بعض الأماكن، خاصة الساحل الشمالي، ليس مجرد خطأ، بل جريمة في حق البلد من وجهة نظري".

وشدد الكاتب الصحفي أكرم ألفي، على أن مواجهة هذه الظواهر تحتاج إلى وعي الدولة والشباب على حد سواء، لضمان ألا تتحول مظاهر الترف الفردي إلى تهديد اجتماعي حقيقي.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكرم ألفي الساحل الشمالي جيل زد جيل ألفا الأمن القومي المصري مجدي الجلاد بودكاست أسئلة حرجة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
زووم

تركي آل الشيخ يكشف عن طرح تذاكر إضافية لحدث "WWE Smackdown" في موسم الرياض
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد
شئون عربية و دولية

نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد
سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أخبار المحافظات

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
مصراوى TV

15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026