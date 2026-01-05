الثروة السمكية تكشف أسباب ارتفاعِ الأسعارِ الفترة الأخيرة

قال الدكتور محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن جهود التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي قد أثمرت عن تحقيق مصر لمعدل اكتفاء ذاتي مرتفع من الأسماك يقترب من 93%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإنتاج السنوي من هذا القطاع يقارب 1.6 مليون طن، بينما تسهم المصايد الطبيعية بما يقارب 400 ألف طن أخرى.

وأشار سلامة، إلى أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الأسماك في الأسواق يعود لعدة أسباب رئيسية، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة الأعلاف التي تُشكل حوالي 80% من تكاليف المزرعة يأتي في مُقدمتها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في التشغيل والنقل.

وتابع أن فترات الأعياد والمناسبات الموسمية، مثل شم النسيم وعيد الفطر، تشهد زيادة في الطلب مما يؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.

وأكد رئيس الثروة السمكية أن مواجهة هذا الارتفاع تتطلب خطة متكاملة، أبرزها العمل على تطوير صناعة الأعلاف محليًا والاعتماد على محاصيل زراعية مصرية لتقليل التكلفة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إلى أهمية التوسع في استخدام حلول الطاقة المتجددة داخل المزارع السمكية لتخفيف أعباء فواتير التشغيل.

وشدد الدكتور محمد سلامة على أهمية تنظيم أسواق البيع المباشر من المُنتج إلى المُستهلك، وذلك للحد من دور الوسطاء والتجار الذين قد يساهمون في تضخيم الأسعار.