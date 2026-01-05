إعلان

الثروة السمكية تكشف أسباب ارتفاعِ الأسعارِ الفترة الأخيرة

كتب : داليا الظنيني

06:37 م 05/01/2026

الثروة السمكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن جهود التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي قد أثمرت عن تحقيق مصر لمعدل اكتفاء ذاتي مرتفع من الأسماك يقترب من 93%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإنتاج السنوي من هذا القطاع يقارب 1.6 مليون طن، بينما تسهم المصايد الطبيعية بما يقارب 400 ألف طن أخرى.

وأشار سلامة، إلى أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الأسماك في الأسواق يعود لعدة أسباب رئيسية، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة الأعلاف التي تُشكل حوالي 80% من تكاليف المزرعة يأتي في مُقدمتها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في التشغيل والنقل.

وتابع أن فترات الأعياد والمناسبات الموسمية، مثل شم النسيم وعيد الفطر، تشهد زيادة في الطلب مما يؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.

وأكد رئيس الثروة السمكية أن مواجهة هذا الارتفاع تتطلب خطة متكاملة، أبرزها العمل على تطوير صناعة الأعلاف محليًا والاعتماد على محاصيل زراعية مصرية لتقليل التكلفة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إلى أهمية التوسع في استخدام حلول الطاقة المتجددة داخل المزارع السمكية لتخفيف أعباء فواتير التشغيل.

وشدد الدكتور محمد سلامة على أهمية تنظيم أسواق البيع المباشر من المُنتج إلى المُستهلك، وذلك للحد من دور الوسطاء والتجار الذين قد يساهمون في تضخيم الأسعار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الثروة السمكية أسعار الأسماك محمد سلامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
"رسالة لإمام عاشور".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر وبنين
رياضة عربية وعالمية

"رسالة لإمام عاشور".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر وبنين
بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
"اتفرج مجانا".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة
مصراوى TV

"اتفرج مجانا".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025