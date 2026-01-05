إعلان

" بئس قوم يُسلمون رئيسهم".. مختار جمعة يعلق على فرحة الشعب الفنزويلي بالقبض على مادورو

كتب- عمرو صالح:

06:23 م 05/01/2026 تعديل في 07:36 م

الدكتور محمد مختار جمعة

انتقد الدكتور محمد مختار جمعة مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشئون تنمية الوعي المجتمعي وزير الأوقاف السابق، فرحة الشعب الفنزويلي بالقبض على رئيس بلادهم نيكولاس مادورو زوجته من قبل القوات الأمريكية في عملية عسكرية شديدة السرعة والدقة ودون وجود أي رد فعل من قبل الجيش الفنزويلي.

وقال "جمعة"، في منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" بئس قوم يُسلمون رئيسهم الرئيس أكبر رمز للدولة كرامتها من كرامته وشرفها من شرفة وأي نيل منه هو نيل من كرامتهم واستهانة بهم ولا تقوم لهم قائمة بخذلانه".

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت عملية عسكرية دقيقة بدولة فنزويلا قامت على إثرها بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زوجته في فترة زمنية قصيرة.

محمد مختار جمعة حزب حماة الوطن نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

