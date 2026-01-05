قبل خطوة "الإعدام".. مصدر يكشف مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

كشف مصدر بهيئة الدواء المصرية، عن آخر تطورات مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية "الإكسبير"، مؤكدًا أن المبادرة دخلت مرحلتها الحاسمة مع إجراءات الإعدام الرسمية للأدوية التي جرى سحبها من السوق.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المرحلة الثانية من المبادرة والمعنية بسحب الأدوية من الصيدليات إلى شركات التوزيع اكتملت بنجاح، وأسفرت عن سحب ما يزيد عن 17 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية.

وأضاف أن المرحلة الجارية حاليًا تتمثل في قيام المصانع باستلام الأدوية المسحوبة من شركات التوزيع، وهي مرحلة بدأت بالفعل ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع تقوم أولًا بفرز الأصناف حسب كل شركة إنتاج وأرقام التشغيل، ثم تتولى المصانع استلامها رسميًا.

وأكد أن إعدام الأدوية يتم بحضور ومتابعة مباشرة من هيئة الدواء المصرية، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط البيئية والصحية وعدم إعادة تدوير هذه الأصناف للسوق المحلي مرة أخرى، موضحًا أن هذه الخطوة تسبق صرف التعويضات، حيث تبدأ المصانع بعد الإعدام في تعويض شركات التوزيع، التي تقوم بدورها بتعويض الصيدليات عن الكميات التي تم سحبها.

وشدد على أن الهيئة تتابع جميع المراحل ميدانيًا، لضمان إخراج الأدوية منتهية الصلاحية من التداول بشكل نهائي وآمن، وحماية صحة المواطنين، مؤكدًا أن المبادرة تُعد من أكبر حملات التنظيم الدوائي التي جرى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.