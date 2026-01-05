"وفر ضخم".. الصحة تكشف نتائج "ميكنة صرف" ألبان الأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن تشغيل منظومة ميكنة صرف الألبان العلاجية ساهم في توفير قرابة 1.450 مليار جنيه حتى نهاية عام 2025.

وبحسب بيانات رسمية لوزارة الصحة، اطلع عليها مصراوي، فإنه تم تشغيل وميكنة جميع منافذ الألبان على مستوى الجمهورية لحوكمة صرف الألبان في 1285 منفذًا.

ولفتت إلى إطلاق المنظومة المميكنة للألبان شبيهة لبن الأم، ولجان دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتقييم صرف الألبان، بالإضافة إلى ميكنة منافذ صرف الألبان شبيهة لبن الأم، وتم التشغيل التجريبي لمنظومة ميكنة صرف الألبان العلاجية داخل 56 مركز لصرف الألبان العلاجية.

وقالت الوزارة إنه يتم توفير الألبان شبيهة لبن الأم بمرحلتيها الأولي والثانية للاطفال المستحقين للصرف، في حين تم توفير 28 نوعًا من الألبان العلاجية للأطفال المصابين بالأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي ونقص النمو، بالإضافة لتوفير عقار السيرازيم لمرضى (جوشية) في 58 مركز وعيادة لعلاج الأمراض الوراثية.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اعتقد أواخر عام 2024، قرارًا بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، حيث قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.

