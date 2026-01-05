إعلان

"وفر ضخم".. الصحة تكشف نتائج "ميكنة صرف" ألبان الأطفال

كتب : أحمد جمعة

01:50 م 05/01/2026

ألبان الأطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن تشغيل منظومة ميكنة صرف الألبان العلاجية ساهم في توفير قرابة 1.450 مليار جنيه حتى نهاية عام 2025.

وبحسب بيانات رسمية لوزارة الصحة، اطلع عليها مصراوي، فإنه تم تشغيل وميكنة جميع منافذ الألبان على مستوى الجمهورية لحوكمة صرف الألبان في 1285 منفذًا.

ولفتت إلى إطلاق المنظومة المميكنة للألبان شبيهة لبن الأم، ولجان دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتقييم صرف الألبان، بالإضافة إلى ميكنة منافذ صرف الألبان شبيهة لبن الأم، وتم التشغيل التجريبي لمنظومة ميكنة صرف الألبان العلاجية داخل 56 مركز لصرف الألبان العلاجية.

وقالت الوزارة إنه يتم توفير الألبان شبيهة لبن الأم بمرحلتيها الأولي والثانية للاطفال المستحقين للصرف، في حين تم توفير 28 نوعًا من الألبان العلاجية للأطفال المصابين بالأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي ونقص النمو، بالإضافة لتوفير عقار السيرازيم لمرضى (جوشية) في 58 مركز وعيادة لعلاج الأمراض الوراثية.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اعتقد أواخر عام 2024، قرارًا بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، حيث قَصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على 3 مجموعات، كلٌ منها له قواعده الخاصة.

للاطلاع على قواعد صرف ألبان الأطفال.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ألبان الأطفال ميكنة صرف ألبان الأطفال وزارة الصحة والسكان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

دوي انفجار يثير الذعر في أكتوبر.. والأمن يحسم الجدل
حوادث وقضايا

دوي انفجار يثير الذعر في أكتوبر.. والأمن يحسم الجدل
أول رد فعل بعد فنزويلا.. قفزة في سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات
اقتصاد

أول رد فعل بعد فنزويلا.. قفزة في سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات
قرار عاجل بشأن مافيا الآثار المزيفة والدولارات بالشيخ زايد
حوادث وقضايا

قرار عاجل بشأن مافيا الآثار المزيفة والدولارات بالشيخ زايد
بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)
زووم

بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)
طرق الحفاظ على دفء المنزل بدون مدفاة.. 7 نصائح فعالة
علاقات

طرق الحفاظ على دفء المنزل بدون مدفاة.. 7 نصائح فعالة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس