شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وجاءت أهم الأخبار على النحو التالي:

السيسي يلتقي وفد الـ"فيفا" ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال يونيو 2026، والذي ضم فابيو كانافارو لاعب كرة القدم السابق بمنتخب إيطاليا الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام 2006، وخافيير اغناسيو سيبي بيرديفسكى المدير بمقر الفيفا بزيورخ، وسيباستيان فيريو مدير جولة كأس العالم، والكساندروس كافاسيلاس نائب رئيس الشركة الراعية كوكاكولا لعمليات نيجيريا وشمال أفريقيا، وحنا حداد مدير عام الشركة الراعية في مصر والسودان.

قانون الإيجار القديم.. آخر فرصة لتقديم طلبات شقق السكن البديل

بدأ العد التنازلي لآخر موعد لحجز وحدات السكن البديل، لمتضرري قانون الايجار القديم، حيث أتاحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي 3 أشهر لاستقبال رغبات المتقدمين راغبي سكن بديل، وتنتهي هذه المدة يوم 13 يناير الجاري، ويتم التقديم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.

هيئة الأنفاق تحل مشكلة "فكة" المترو.. وطرق دفع حديثة لتسهيل الرحلات

أعلن الهيئة القومية للأنفاق أنه بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فقد تم التنسيق مع وزارة المالية؛ لتوفير العملات المعدنية اللازمة للتعاملات اليومية مع المواطنين، للحصول على تذاكر خطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

وقالت الهيئة إنها تهيب بالركاب الإبلاغ عن أي موظف يتقاعس في رد أي مبالغ

مصر للطيران: إغلاق مجال اليونان الجوي يؤثر على رحلاتنا لأوروبا وأمريكا

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان إعلامي، تأثر عدد من رحلاتها المتجهة والعابرة إلى قارتي أوروبا والولايات المتحدة، نتيجة الإغلاق الكامل للمجال الجوي اليوناني، على خلفية مشكلة تقنية تتعلق بأنظمة الرقابة والملاحة الجوية، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة أن هذا الإغلاق أدى إلى تأثر حركة الطيران لشركات الطيران المختلفة، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الرحلات على المجال الجوي اليوناني باعتباره أحد المحاور الرئيسية للملاحة الجوية على خطوط أوروبا وأمريكا.

4 فئات للتذكرة.. مصدر يكشف مفاجأة بشأن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

أكد مصدر مطلع بهيئة الأنفاق، أنه لم يتم حتى الآن تحديد أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الأحد، إن ما يُثار بشأن أسعار التذاكر يتضمن 3 فئات وهو أمر غير صحيح.

برد قارس وتقلبات جوية.. موعد بداية شهر طوبة

مع بداية شهر طوبة، أحد أشهر التقويم القبطي، تدخل مصر ذروة فصل الشتاء، حيث يُعرف هذا الشهر ببرودته القاسية وتقلباته الجوية الحادة، ويُعد من أكثر شهور السنة انخفاضًا في درجات الحرارة، إذ تتزايد خلاله فرص الصقيع وسقوط الأمطار.

رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية

افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

يشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود اليوم طقس شديد البرودة صباحًا، يميل للدفء نهارًا.

وزارة العمل: توفير فرص عمل جديدة بأجور مجزية في الأردن

أعلنت وزارة العمل توافر فرص عمل جديدة للمصريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق عمل خارجية أمام الكوادر المصرية، وتنظيم وتشغيل العمالة بالخارج بالتنسيق مع الدول الشقيقة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن الفرص المتاحة تشمل 2 فرصة عمل بمهنة عامل منشار حجر للعمل لدى الشركة الوطنية لصناعة الطوب والحجر، على أن تتوافر في المتقدمين خبرة في مجال الرخام والحجر.

