إعلان

برلماني: رفع الإعفاء الضريبي للعقارات لـ100 ألف جنيه في صالح المواطنين

كتب : نشأت علي

01:41 م 04/01/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يمثل أهمية كبيرة، لا سيما أنه يعمل على مراعاة الظروف الاجتماعية من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وأشار عبد الحميد إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي، توجه محمود من الحكومة لصالح المواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه هناك ملاحظة تشريعية بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية؛ خصوصًا في ظل رفع حد الإعفاء الضريبي، فالمادة 12 بها جدول يرسم معادلة لتحديد الوعاء الضريبي، مؤكدًا أن صيغة الجدول الحالية قد تحمِّل الممول عبئًا كبيرًا، على الرغم من أن التعديل يقر رفع حد الإعفاء.

وأكد عبد الحميد أن تحميل الممول عبئًا وفقًا للجدول في المادة 12 لم يكن يقصده المشرع.

وطالب النائب بأهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب؛ من أجل إعادة النظر في الجدول، لكي يحقق تعديل قانون الضريبة على العقارات الغرض منه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ تامر عبد الحميد قانون الضريبة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية