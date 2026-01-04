إعلان

مستقبل وطن: نطالب الحكومة بكشف أوجه صرف حصيلة الضرائب العقارية

كتب : نشأت علي

12:49 م 04/01/2026

مجلس الشيوخ

دعا النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى كشف أوجه صرف حصيلة الضرائب العقارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.


وأكد النائب، أن استخدام حصيلة الأموال من الضرائب في المنطقة التي التزمت بالدفع، يرفع من قيمة العقارات.

واقترح أن تكون هناك نسبة تقريبية للزيادة في قيمة الضرائب بدلا من إعادة التقييم كل عام، مشيرا إلى أن ذلك سيقلل من الطعون، وكذلك يدفع لمزيد من الاستثمارات.

وأعلن النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

مجلس الشيوخ الحكومة الضرائب العقارية مستقبل وطن

