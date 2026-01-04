قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يسعى دائمًا لبث البشرى في نفوس المصريين جميعًا بأن الأمور تتحسن يومًا بعد يوم، وذلك من خلال رؤيته على أرض الواقع لما يتم تحقيقه من إنجازات ومشروعات تنموية وخدمية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا العام يعد أفضل من الأعوام السابقة، ويوجد تحسن ملموس في أغلب القطاعات، وأصبحت الأوضاع أفضل بكثير من ذي قبل، ونتمنى الدعاء من قداستكم ومن جميع المصريين بأن تسير الأمور للأفضل دومًا، فنحن ننظر لما يقع حولنا في المنطقة من أحداث جسام ونحمد الله عز وجل أن منّ علينا بنعمة السلام والأمن والاستقرار والتقدم، وندعوه لأن يديمها على مصرنا الغالية.

