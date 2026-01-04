قال مصدر مسؤول بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 19 مركز خدمة عملاء بمختلف قطاعات الشركة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضا المشتركين.

وأوضح المصدر، في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن أعمال التطوير شملت تحديث البنية التحتية للمراكز، وتحسين بيئة تقديم الخدمة، وتطوير آليات التعامل مع الجمهور، إلى جانب دعم المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة؛ بما يُسهم في سرعة إنجاز الطلبات وتقليل فترات الانتظار.

وأضاف المصدر أن خطة الشركة في تطوير مراكز خدمة العملاء تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار استراتيجية قطاع الكهرباء الهادفة إلى تحسين كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المصدر إلى أن الشركة تستهدف التوسع في تطوير وإنشاء مراكز خدمة عملاء جديدة خلال عام 2026، مع التوسع في الخدمات الرقمية وتفعيل حلول أكثر مرونة للتعامل مع المشتركين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وشدد المصدر على أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مستمرة في المتابعة الدورية لمستوى الأداء داخل مراكز خدمة العملاء، والعمل على معالجة أية معوقات؛ بما يضمن تقديم خدمة لائقة وتحقيق أفضل مستوى من رضا المشتركين.